Napoli-Milan, designato l’arbitro Orsato: i precedenti

L’AIA ha deciso che sarà Orsato ad arbitrare Napoli-Milan: scopriamo i precedenti e le designazioni complete del turno di Serie A.

L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato ufficialmente i nominativi di arbitri, assistenti, VAR e AVAR per la 28esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

È Daniele Orsato l’arbitro designato per dirigere Napoli-Milan, scontro diretto per lo Scudetto che si disputa domenica sera alle 20:45. In sala VAR ci sarà il suo collega Paolo Valeri.

Orsato ha 47 precedenti totali con il Napoli: 17 vittorie, 15 pareggio e 15 sconfitte. Invece con il Milan sono 32: 10 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione ha arbitrato la squadra di Luciano Spalletti in occasione del trionfo per 4-0 al San Paolo contro la Lazio nel girone d’andata. Invece, non ha mai diretto un match dei rossoneri.

Nelle ultime dieci gare con il fischietto veneto, solo due successi per il Diavolo. I precedenti non sono dei migliori in termini di risultati, però la formazione di Stefano Pioli è chiamata a vincere nella trasferta in Campania.

Di seguito le designazioni complete dell’AIA per la prossima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

INTER – SALERNITANA Venerdì 04/03 h. 20.45

MARINELLI

TOLFO – PAGANESSI

IV: MARCHETTI

VAR: CHIFFI

AVAR: PASSERI

UDINESE – SAMPDORIA Sabato 05/03 h. 15.00

IRRATI

CARBONE – VALERIANI

IV: MERAVIGLIA

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO

ROMA – ATALANTA Sabato 05/03 h. 18.00

MASSA

TEGONI – LO CICERO

IV: SOZZA

VAR: DI BELLO

AVAR: RANGHETTI

CAGLIARI – LAZIO Sabato 05/03 h. 20.45

MARESCA

BINDONI – ALASSIO

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ZUFFERLI

GENOA – EMPOLI h. 12.30

AURELIANO

BACCINI – PAGLIARDINI

IV: PATERNA

VAR: MARIANI

AVAR: ZUFFERLI

BOLOGNA – TORINO h. 15.00

MASSIMI

DE MEO – RASPOLLINI

IV: BARONI

VAR: GHERSINI

AVAR: COSTANZO

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

MANGANIELLO

VECCHI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: ROSSI C.

VENEZIA – SASSUOLO h. 15.00

PAIRETTO

MELI – COLAROSSI

IV: COLOMBO

VAR: DOVERI

AVAR: AFFATATO

JUVENTUS – SPEZIA h. 18.00

FOURNEAU

CECCONI – ROCCA

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ROSSI L.

NAPOLI – MILAN h. 20.45

ORSATO

PRETI – GIALLATINI

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: VIVENZI