Napoli-Milan, il “suggerimento” di Tomori a Giroud: DAZN rivela le immagini – VIDEO

In occasione del gol potrebbe esser stato utile un consiglio del difensore inglese all’attaccante qualche attimo prima.

I tifosi rossoneri stanno ancora festeggiando l’importantissima vittoria ottenuta domenica contro il Napoli di Spalletti. Un successo che ha permesso agli uomini di Pioli di rimettere il naso sopra a tutte in classifica e che ha dato ancora maggior fiducia nel sogno scudetto.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla rete di Olivier Giroud ad inizio secondo tempo (precisamente al minuto 49′) che ha spostato, e in maniera definitiva, gli equilibri della contesa. Il centravanti francese si trova al punto giusto per deviare il tiro di Calabria in direzione della porta e trafiggere Ospina. L’ex Chelsea si trovava al punto giusto al momento giusto, grazie ovviamente alla sua esperienza da grande uomo d’area, ed è andato a realizzare il suo gol numero 11 in stagione con i rossoneri (8 in campionato e 3 in Coppa Italia).

Eppure l’attaccante potrebbe essere stato aiutato da un suggerimento di un suo compagno, come ha spiegato Dazn. Attraverso la ‘Bordocam’ viene fatto notare come effettivamente Fiyako Tomori abbia detto qualcosa al bomber poco prima del momento del gol: “Guardate Tomori che un minuto prima del gol va a sussurrare a Giroud come deve smarcarsi: sarà decisivo”.

Difficile stabilire se effettivamente il difensore inglese abbia detto proprio questo al suo compagno di squadra, fatto sta che i giocatori del Milan si aiutano continuamente in campo e cercano di arrivare all’obiettivo sempre da squadra, attraverso il lavoro collettivo, come ripete ogni volta Stefano Pioli.