Donnarumma, papera in Real-Psg: errore clamoroso del portiere – VIDEO

Pazzesco quello che è successo al Bernabeu di Madrid. Il Psg sembrava in controllo del match, ma Donnarumma complica i piani dei francesi

L’ha combinata grossa Gianluigi Donnarumma! Papera pazzesca nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. I francesi erano in pieno controllo della partita grazie alla rete nel primo tempo di Kylian Mbappe, ma Donnarumma rovina tutto.

Errore colossale da parte del portiere italiano ex Milan, che voleva uscirsene in bello stile palla al piede imitando magari i suoi compagni con grande qualità come Messi e Neymar, ma non ci è riuscito. Ha perso palla in maniera goffa, Benzema gliel’ha rubata e poi ha segnato dopo l’assist di Vinicius. Di nuovo tutto in bilico al Bernabeu!

Donnarumma mette in clamorosa difficoltà la propria squadra che stava amministrando anche con una certa facilità il vantaggio arrivato nel primo tempo grazie ad una grande azione orchestrata e definita da un mostruoso Kylian Mbappe. Nella ripresa sono stati ancora gli ospiti ad avere la meglio e ad andare vicini al raddoppio, senza però riuscirsi. O meglio, ancora Mbappe era andato a segno ma in posizione di leggero offside. Poi però tutto si è complicato quando Donnarumma ha deciso di commettere una clamorosa ingenuità.

Donnarumma sbaglia tutto: non è la prima volta

Un errore che può costare caro ed essere fatale, perché dopo aver trovato il gol, il Real Madrid ha preso fiducia e ora sta letteralmente dominando il match. Tutta colpa di quell’eccesso di sicurezza che Donnarumma ha sempre avuto. Ricorderete l’errore quando vestiva la maglia del Milan contro la Sampdoria, quando regalò il pallone a Defrel che segnò praticamente a porta vuota. Donnarumma a volte esagera, è troppo sicuro di sé, e questo non è sempre un bene.

Specialmente quando sei in Champions League, competizione che lui aveva sempre desiderato di giocare e che a suo dire avrebbe meritato di disputare già tempo fa. Avrebbe potuto farlo con la maglia del Milan in questa stagione, ma le cose sono andate come sono andate e anzi, i rossoneri sono a posto così con Magic Mike Maignan. Continuando il discorso sulla paperona di questa sera, può avere un peso specifico negativo enorme: adesso il Real Madrid l’ha ribaltata e si è addirittura portato sul 3-1 in pochi secondi. L’hai combinata davvero grossa, Gigio!