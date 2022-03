Infortunio Giroud, l’attaccante tranquillizza il piccolo tifoso: “Sono un guerriero” – VIDEO

Il centravanti rossonero non sembra molto preoccupato per il taglio alla gamba, come spiega al piccolo tifoso dopo l’allenamento.

Olivier Giroud è l’eroe del momento in casa Milan. Dopo la doppietta nell’ultimo derby di campionato, l’attaccante francese ha regalato alla squadra di Stefano Pioli un altro successo fondamentale contro l’altra rivale scudetto, il Napoli.

Dopo il gol de vantaggio al Maradona, l’ex Chelsea è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Nel primo tempo aveva inoltre subito un brutto intervento da parte del difensore partenopeo Koulibaly, che gli aveva provocato una ferita profonda. Nel post partita lo stesso Giroud aveva mostrato su Instagram la foto del brutto taglio rimediato commentando: “Nessun dolore, nessun guadagno”. In quell’occasione l’arbitro Orsato aveva soltanto ammonito il senegalese.

Nella giornata di oggi l’attaccante si è fermato a parlare con i tifosi, come spesso accade, ed è stato molto simpatico con un bambino che si è preoccupato per come stesse. L’attaccante ha risposto: “Sto bene, mi sono allenato e ho corso, sono un guerriero“. L’episodio è stato immortalato in un video, postato su Twitter da gs.graphics01.

Il centravanti rossonero si è dimostrato ancora una volta molto disponibile con i fan. Sembra quindi che la ferita non possa impedirgli di tornare subito in campo: un incidente senza gravi conseguenze. Una notizia molto positiva per il Milan che in questo momento si sta affidando ai suoi gol, nonostante il rientro di Ibrahimovic.