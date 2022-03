Milan, la Juve spinge per il centrocampista | Possibile incontro a breve

La Juventus continua ad insidiare il Milan. I contatti proseguono ed i rossoneri rischiano di essere sorpassati in questa corsa.

Il Milan ha già in mente tendenzialmente i propri obiettivi in vista della prossima stagione sportiva. Nella lista di Paolo Maldini e Ricky Massara vi sono diversi profili.

Un difensore centrale, un attaccante di maggior prospettiva e sicuramente un centrocampista sono nel mirino del Milan. Quest’ultimo tassello andrà riempito il prima possibile, visto che Franck Kessie è destinato a lasciare la rosa rossonera a fine stagione, per scadenza di contratto.

Il Milan in tal senso ha già messo nel mirino un mediano che, sulla carta, sarebbe il rinforzo ideale ed il sostituto perfetto dell’ivoriano partente. Un calciatore di qualità tecnica e di grande fisicità. Ma nelle ultime ore tale pista si sarebbe complicata per l’inserimento concreto di una propria rivale.

Juventus, primi contatti con l’entourage del portoghese

Il centrocampista in questione è ovviamente Renato Sanches, classe ’97 e leader della mediana del Lille. Lo scorso anno ha trionfato nella Ligue 1 ma presto dovrebbe fare le valigie e cambiare aria.

Sanches ha il contratto che scade a giugno 2023 ed al momento non si parla di rinnovo. Se dovesse essere confermata questa ‘distanza’ con il club, il calciatore sarà probabilmente ceduto la prossima estate, per evitare di perderlo a costo zero successivamente. Il Milan, come noto da tempo, è sulle sue tracce e lo ha indicato come il colpo ideale per rimpolpare il reparto.

Ma non è da sottovalutare il pressing recente della Juventus. Come scritto anche oggi da Tuttosport, la società bianconera ha virato seriamente su Sanches, come pedina con cui rivoluzionare il centrocampo del futuro. Dopo l’arrivo a gennaio di Zakaria, la Juve vuole dare ancor più vivacità e muscolarità alla propria rosa cercando di trovare l’accordo per il portoghese.

Nelle ultime ore sarebbero andati in scena i primi contatti con l’entourage di Renato Sanches e dunque con l’agente Jorge Mendes. Primi colloqui esplorativi dall’esito positivo, anche se le parti si dovranno aggiornare. C’è già un’intesa di massima con l’opportunità di sedersi al tavolo per discutere concretamente del futuro di Sanches durante la prossima pausa per le Nazionali.

Una insidia tutt’altro che facile da fronteggiare per il Milan. I rossoneri pensavano di avere una corsia preferenziale per Sanches visti anche gli ottimi rapporti con il Lille instaurati negli ultimi anni. Ma la Juve fa la voce grossa sul mercato europeo e darà battaglia per il cartellino del 24enne ex Bayern Monaco.