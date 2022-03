Milan e Juve, non solo Renato Sanches: un’altra sfida di mercato!

Il club rossonero dovrà vedersela con la Juventus non solo per Renato Sanches: altro centrocampista nel mirino delle due squadre.

Il Milan si ritroverà a dover rinforzare la mediana a fine stagione, quando probabilmente Franck Kessie se ne andrà a parametro zero. Non sembrano esserci speranze per il suo rinnovo di contratto e la dirigenza si sta già muovendo per sostituirlo.

È noto da tempo il grande interesse della dirigenza rossonera per Renato Sanches, stella del Lille. Il portoghese classe 1997 piace tanto e ci sono stati già dei contatti per portarlo in Italia. I rapporti con il suo agente Jorge Mendes sono buoni e possono favorire l’operazione. Si tratta dello stesso procuratore che gestisce anche Rafael Leao.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un inserimento deciso della Juventus. Potrebbe scatenarsi un derby di calciomercato tutto italiano per l’ex di Benfica e Bayern Monaco. Ma non vanno sottovalutate neppure le eventuali concorrenti presenti in Premier League, campionato nel quale i soldi non mancano.

Non solo Renato Sanches: altro duello di mercato tra Milan e Juventus

Renato Sanches è uno degli obiettivi che Milan e Juventus hanno in comune, ma non è sicuramente l’unico. Ci sono altri giocatori che interessano ad entrambe le squadre in vista della prossima sessione estiva del mercato.

Secondo quanto rivelato da Rudy Galetti, anche Danilo dos Santos de Oliveira è conteso da Milan e Juventus. Il centrocampista brasiliano classe 2001 milita nel Palmeiras e sembra destinato ad approdare in Europa. Ha talento e non a caso delle squadre importanti lo hanno già messo nel mirino.

Milan e Juventus hanno osservato più volte Danilo, la cui valutazione di mercato si aggira sui 25 milioni di euro. Chiaramente, non manca la concorrenza di altri club europei. Non sarà facile assicurarsi il gioiello del Palmeiras. Vedremo chi la spunterà nei prossimi mesi.