Andreazzoli: “Bajrami da Milan? È sulla strada di Bennacer”

Intervenuto in conferenza stampa, Aurelio Andreazzoli ha ammesso che il suo giocatore potrà presto accedere a palcoscenici importanti. Il Milan lo segue da tempo!

In Milan-Empoli di stasera c’è stato un osservato speciale. Parliamo di Nedim Bajrami, il trequartista albanese che tanto piace a Paolo Maldini e Frederic Massara. È risaputo che il Milan sia alla ricerca di un giocatore offensivo per fornire più ampia scelta a Stefano Pioli sulla trequarti.

Brahim Diaz da solo non è bastato al tecnico emiliano, che non a caso è stato più volte costretto ad adattare al ruolo di trequartista giocatori come Franck Kessie e Rade Krunic. Il Milan è già proiettato all’estate, quando potrà concedersi il tentativo di affondare un colpo per l’importante ruolo.

Ebbene, Bajrami dell’Empoli è uno dei talenti che più piace alla dirigenza. Tecnico, intelligente e giovane. Nedim ha condotto una gara composta e di sacrifico stasera sotto gli occhi di Maldini e Massara. Il Milan a fine stagione potrebbe decidere di tentare l’affondo come fatto anni fa con Ismael Bennacer e Rade Krunic; centrocampisti acquistati proprio dall’Empoli, e che in rossonero hanno incrementato le loro prestazioni e qualità.

La domanda è stata posta direttamente all’allenatore Aurelio Andreazzoli nel post partita di Empoli-Milan. Il tecnico dei toscani non si è nascosto dall’ammettere che Nedim Bajrami potrebbe seguire lo stesso corso di Ismael Bennacer.

Le sue parole alla domanda: “Bajrami è un calciatore da top club come il Milan?”