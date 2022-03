Calciomercato Milan, via da Milanello | Ha due offerte

Ci saranno alcuni addii a fine stagione in casa rossonera: per un giocatore stanno arrivando già delle richieste.

Al Milan hanno le idee abbastanza chiare sui calciatori attualmente in organico sui quali puntare ancora per il futuro. Da tempo ormai trapelano i nomi di coloro che potrebbero non essere più parte della squadra nella prossima estate.

Ultimamente si è parlato molto di Tiemoué Bakayoko, che ha voluto fortemente il ritorno in maglia rossonera e che non è riuscito a conquistare la fiducia di Stefano Pioli. La dirigenza lo ha preso in prestito biennale dal Chelsea, ma potrebbe restituirlo ai Blues con un anno di anticipo.

Che dire poi di Alessio Romagnoli e Franck Kessie? Ormai è noto che difficilmente rinnoveranno il rispettivo contratto. Ad oggi anche il loro addio appare scontato, in particolare quello del centrocampista ivoriano: troppa distanza tra domanda e offerta nella trattativa. Due partenze a parametro zero che certamente non fanno piacere alla dirigenza.

Mercato Milan: un altro addio sicuro nella squadra di Pioli

Rischia il taglio anche Junior Messias, che deve guadagnarsi il riscatto del cartellino negli ultimi due mesi. L’esterno offensivo brasiliano è chiamato a migliorare il suo rendimento, incidendo maggiormente nella manovra offensiva del Milan. Può e deve dare di più.

Uno che sicuramente lascerà Milanello è Samuel Castillejo. La dirigenza ha provato a cederlo nelle scorse due sessioni di calciomercato, ma senza successo. In estate certamente maturerà l’addio, anche perché l’esterno offensivo spagnolo è completamente fuori dai piani di mister Pioli.

Castillejo ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e può lasciare il Milan in cambio di un basso indennizzo per il cartellino. 4-4,5 milioni di euro potrebbero bastare per venderlo. E secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, ci sono due club della Liga che hanno chiesto informazioni su di lui.

Il Milan è assolutamente disponibile a trattare la sua cessione, bisognerà vedere quali offerte convinceranno il giocatore. Ha già rifiutato delle destinazioni nel recente passato.