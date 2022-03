Kalulu convocato dalla Francia U21: assente l’altro milanista

Anche Pierre Kalulu si aggiunge alla lista dei rossoneri che lasceranno Milanello per raggiungere le rispettive Nazionali. Il difensore si unirà all’Under 21 della Francia…

Si sperava che la rivelazione Pierre Kalulu potesse ricevere la chiamata di Didier Deschamps per le amichevoli di fine marzo, e quindi ottenere la prima convocazione in Nazionale Maggiore. D’altronde, le sue ottime prestazioni hanno stupefatto i tanti appassionati e la critica sportiva.

Ma nulla da fare. Ancora, il difensore rossonero non è ritenuto pronto per i grandi palcoscenici dal CT francese. Nonostante ciò, il giovane Pierre ha comunque ricevuto un’altra chiamata, ovvero quella dell’Under 21 transalpina. Sylvain Ripoll ha voluto ancora una volta con sè Kalulu, che disputerà un impegno di prestigio a fine marzo.

La Francia Under 21 sarà infatti chiamata a sfidare le Isole Faroe il 24 marzo, nel match di qualificazione agli Europei. Per Les Bleuets si tratta comunque di una gara sin troppo semplice, ormai sicuri della qualificazione dato il primato nella classifica del Girone H a quota 16 punti.

A mancare nella lista dei convocati di Ripoll è invece il futuro milanista Yacine Adli. Nonostante le ottime prestazioni e grandi elogi della critica, il centrocampista in prestito al Bordeaux è stato lasciato a casa. Una mancata convocazione che probabilmente farà discutere.