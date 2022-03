Milan, un difensore dallo Spezia: “Ve lo assicuro, è pronto!”

Possibile opzioni per la difesa che arriverebbe da La Spezia. E dal club ligure assicurano che sarebbe un investimento giusto.

Molto noto, ormai da diverso tempo, come il Milan voglia un tantino cambiare l’assetto della propria difesa in vista della prossima stagione. Soprattutto per quanto riguarda il gruppo dei centrali.

I punti fermi del futuro saranno l’intoccabile Tomori, il giovane promettente Kalulu e il rientrante Kjaer, per il quale però ci vorrà tempo e pazienza dopo la rottura del crociato del ginocchio. In partenza quasi sicuramente il capitano Romagnoli, per scadenza di contratto, ma anche il giovane Gabbia che potrebbe essere mandato in prestito per giocare con continuità.

Ecco perché potrebbe non bastare un solo centrale da acquistare nella futura sessione estiva di mercato. Oltre ad un centrale dominante (con Sven Botman sempre nome caldissimo) potrebbe arrivare anche un difensore di scorta, magari da pescare direttamente dalla nostra Serie A.

Nikolau sicuro: “Se va al Milan? Sarebbe l’ideale”

A sorpresa un profilo che il Milan starebbe seguendo sotto traccia milita in una medio-piccola del campionato italiano. Un 24enne croato che da un paio di stagioni sta facendo molto bene in Italia.

Si tratta di Martin Erlic, classe 1998 dello Spezia. Vero e proprio leader della difesa ligure, uno degli alfieri di Thiago Motta che sogna una salvezza a dir poco impensabile fino a qualche mese fa. Anche grazie al tenore muscolare e granitico di questo difensore.

Di lui ha parlato oggi benissimo il compagno di squadra e di reparto Dimitrios Nikolaou. Intervistato da Calciomercato.com, il centrale greco non ha avuto dubbi nell’indicarlo pronto al salto di qualità: “Io ed Erlic siamo tra i leader del nostro spogliatoio, abbiamo la personalità per spronare i compagni. Pronti per una big? Assolutamente sì, penso ad Erlic stesso. Ho sentito delle voci sul Milan, ma personalmente non so niente. Posso dirvi però che è un difensore forte che può giocare senza problemi a quei livelli”.

Erlic dunque, secondo chi lo conosce molto bene e vi lavora quotidianamente, sarebbe già un calciatore da Milan. In questa stagione con lo Spezia ha collezionato 22 presenze e 2 reti, tra cui quella decisiva per battere il Cagliari sabato scorso. Il suo cartellino è però del Sassuolo, che lo pescò da giovanissimo nel vivaio del Parma. Bisognerà dunque trattare con la bottega cara della via Emilia per cercare di assicurarsi le prestazioni compatte e concrete di questo sottovalutato difensore.