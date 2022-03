Italia, i convocati di Mancini per i Play-Off: ci sono due rossoneri

La lista dei 33 convocati per i playoff. Presenti due calciatori del Milan, delusione per gli altri due

Roberto Mancini ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte ai playoff per provare a portare l’Italia ai Mondiali in Qatar. Sono i calciatori che il tecnico a deciso di convocare.

Lo spareggio con la Macedonia del Nord è in programma giovedì 24 marzo, ore 20:45 allo stadio Barbera di Palermo. In caso di successo gli azzurri affronteranno in finale una nazionale tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Turchia di Hakan Calhanoglu. Presenti nell’elenco del ct anche gli oriundi Luiz Felipe e Joao Pedro, mentre alla fine non è stato chiamato Mario Balotelli.

Non sono presenti invece due rossoneri nella lista. Si tratta del terzino Davide Calabria e del capitano Alessio Romagnoli, sicuramente delusi per la mancata chiamata e quindi per non poter dare il loro apporto alla causa. Convocati invece Florenzi e Tonali.

Italia, i 33 convocati di Mancini

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti

ATTACCANTI: Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo