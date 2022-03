Serie A, la classifica dopo Napoli-Udinese: azzurri in vetta

La classifica di Serie A dopo la gara del Maradona tra Napoli e Udinese. Tre punti per gli azzurri che momentaneamente tornano al primo posto…

Vittoria sofferta ma alla fine meritata per gli uomini di Spalletti. Il Napoli si è imposto per 2-1 nella gara casalinga contro l’Udinese. Il match si era messo subito male per gli azzurri, che durante il primo tempo erano passati in svantaggio grazie al golazo di Gerard Delofeu.

L’ex Milan ha sfoggiato un gran bel tiro dalla distanza zittendo il pubblico del Maradona. Ma il Napoli è sceso in campo ancora più agguerrito nel secondo tempo e grazie alla doppietta del solito Victor Osimhen è riuscito a conquistare i tre punti.

A favorire il risultato anche l’espulsione di Pablo Marì nella formazione bianconera, che ha ricevuto il rosso dopo un brutto intervento. Adesso, la squadra di Spalletti è tornata in cima alla classifica di Serie A. 63 i punti totali, gli stessi del Milan che deve però ancora disputare la 30esima giornata di campionato. I rossoneri affronteranno stasera il Cagliari alla Sardegna Arena.

Alle ore 18.00, è invece attesissimo il big match tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri sono a caccia della vittoria per restare ancorati a Milan e Napoli e quindi alla testa della classifica. Ma non sarà così semplice data la qualità della formazione di Italiano.

Questo sabato potrà riservare molte sorprese in tema scudetto, dato che le tre partite in programma riguardano proprio le prime tre squadre della classifica. Intanto, vediamo come cambia la graduatoria di Serie A dopo la vittoria del Napoli contro l’Udinese. Di seguito la classifica aggiornata: