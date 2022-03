Leao, settimana chiave: tra pochi giorni un importante incontro

L’agente del calciatore, Jorge Mendes, incontrerà un club per gli ultimi dettagli prima di firmare il rinnovo di contratto con il Milan

Ci siamo quasi per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Il portoghese è pronto per legarsi ai rossoneri ancora per diversi anni, alla ricerca della consacrazione definitiva a livello internazionale. Contratto fino al 2026 con ingaggio di 4 milioni di euro a stagione. Cifre da top player, ma il portoghese ha meritato di meritare questo ed altro.

Soprattutto in questa stagione, Leao si sta mettendo in mostra come mai aveva fatto prima. Le sue qualità erano note a tutti sin dal primo giorno in cui ha varcato la porta di Milanello, ma ha sempre peccato in continuità e abnegazione. Caratteristiche che sono maturate col tempo, e adesso Rafa è un calciatore completo. Non solo fase offensiva, perché ora il portoghese ha capito che anche rientrare in difesa è importante.

Poi con i suoi strappi in velocità diventa imprendibile per qualsiasi difensore avversario. Ogni tanto la luce si spegne ancora, ma in maniera più rara rispetto al passato. Vederlo giocare è una gioia per gli occhi: il suo sorriso è diventato iconico, lui si diverte quando gioca e lo dimostra ridendo praticamente ad ogni azione che lo vede protagonista. Diventato titolare inamovibile per Pioli, da tempo si parla del suo rinnovo di contratto. La firma però ancora non c’è stata ed il motivo è spiegato nelle righe successive di questo articolo: presto si potrebbe arrivare alla soluzione definitiva.

Mendes incontra il Lille: bisogna risolvere la questione con lo Sporting Lisbona

Prima della firma che metterà fine a questa lunga telenovela, Leao deve prima risolvere la questione risarcimento allo Sporting Lisbona. La società portoghese deve avere assolutamente 20 milioni di euro a causa di problemi avuti in passato. Non dovrà essere solo Leao a risarcirli, ma anche il Lille, ex club di Rafa. Ecco perché, prima di ufficializzare il rinnovo con il Milan, bisogna sistemare la questione.

Jorge Mendes, l’agente di Leao, in settimana incontrerà il Lille per stabilire la cifra che dovrà versare Leao allo Sporting Lisbona. Una volta pattuito ciò e restituiti i 20 milioni ai portoghesi, tutto sarà risolto e si potrà procedere con le firme. A riportarlo è il Corriere dello Sport nell’edizione odierna del quotidiano. Ci siamo quasi dunque, nella speranza che la questione (in cui il Milan, ci teniamo a sottolinearlo, non c’entra assolutamente nulla) si risolvi al più presto.