Milan, torneo su Fifa 22: Florenzi show, Theo scatenato | Video tutto da ridere

Quattro calciatori del Milan alle prese con il noto videogioco e simulatore di calcio, nel video pubblicato dal club.

Calciatori, uomini, campioni pieni di responsabilità. Ma pur sempre in fondo dei ragazzi a cui piace divertirsi e godersi la propria giovane età.

I giocatori del Milan si sono intrattenuti nelle scorse ore con l’iniziativa patrocinata da Lega Serie A e sponsorizzata da EA Sports. Ovvero partecipando al FIFA 22 Player Tournament.

Ovvero un torneo del videogioco FIFA 22, con partecipanti i reali calciatori, i quali sono chiamati a sfidarsi a colpi di joystick gestendo la propria squadra, ovvero il Milan.

I partecipanti, come si nota dal video pubblicato dal Milan, sono quatto importanti calciatori della rosa rossonera, tra i più appassionati di videogames.

Ovvero Theo Hernandez e Brahim Diaz da un lato e Sandro Tonali e Alessandro Florenzi dall’altra. Le due coppie si sono inizialmente sfidate in una semifinale molto accesa. Tanta ilarità e risate, ma anche competitività tra le due fazioni.

L’ha spuntata la coppia italiana, vincendo 3-2 in rimonta. La regola del torneo vedeva poi una finalissima speciale: la sfida singola tra i due vincitori, ovvero Tonali vs. Florenzi. A spuntarla è stato il più giovane del gruppo, il classe 2000 Tonali, che come tutti i suoi coetanei dimostra di saperci fare con la consolle.

Il numero 8 del Milan è stato persino insignito di un trofeo per questo speciale torneo virtuale, che lo ha eletto miglior player di FIFA 22 in casa rossonera. Godetevi qui sotto il video del Player Tournament!

Teammates on the pitch, fierce rivals on #FIFA22 😎

Goals and fun at the FIFA 22 PLAYER TOURNAMENT 🔴⚫️ with @brahim, @TheoHernandez, Sandro Tonali and @Florenzi.

Who won the trophy? 🏆 @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia pic.twitter.com/7U08aeRqxW

— AC Milan (@acmilan) March 22, 2022