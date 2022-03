Milan-Napoli, sfida sul mercato | Blitz azzurro per due talenti

Il Napoli ha messo gli occhi su due giovani talenti che piacciono molto anche al Milan: possibile sfida di mercato in vista.

Paolo Maldini e Frederic Massara nella prossima sessione estiva del calciomercato faranno degli interventi in ogni reparto per migliorare la squadra di Stefano Pioli. Compatibilmente con il budget disponibile e con la necessità di mantenere in equilibrio i conti del bilancio, la dirigenza agirà per rendere ancora più competitivo il Milan.

È possibile che si intervenga anche sulla trequarti, dove il futuro di alcuni giocatori è in bilico. A destra è incerto il riscatto di Junior Messias, mentre a sinistra Ante Rebic è chiamato a elevare il livello delle sue prestazioni per non rischiare di essere ceduto. Al centro, invece, manca una vera alternativa a Brahim Diaz nella posizione di fantasista.

La società rossonera sta monitorando un po’ di esterni offensivi e di numeri 10 in vista dell’estate. Ci sono diversi nomi nella lista, alcuni difficili da prendere perché tra costi e concorrenza gli ostacoli non mancano. Però c’è fiducia sul riuscire a rendere il gruppo più forte per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, il Napoli su due talenti del Club Bruges

Gli osservatori del Milan guardano anche in Belgio, dove c’è un campionato con diversi giovani molto interessanti. Maldini e Massara da lì hanno già pescato Alexis Saelemaekers nel gennaio 2020, ma possono prendere un altro innesto nella prossima finestra del calciomercato.

Tra i talenti che piacciono di più ci sono Charles De Ketelaere e Noa Lang, entrambi del Club Bruges. Il primo è belga e ha 21 anni, può giocare sia da trequartista da attaccante. Il secondo è olandese e a giugno compirà 23 anni, agisce principalmente come esterno sinistro ma più giocare anche a destra e da seconda punta.

Si tratta di calciatori valutati 25-30 milioni di euro, dunque richiedono degli investimenti importanti. Il Milan li segue da tempo, ma ovviamente non è l’unico ad averli messi nel mirino. Il quotidiano Corriere dello Sport ha rivelato che pure gli scout del Napoli sono spesso volati in Belgio per vedere da vicino De Ketelaere e Lang.

Il belga in questa stagione ha collezionato 17 gol e 9 assist in 41 presenze, mentre l’ex Ajax ha messo insieme 8 reti e 13 assist in 40 partite. Numeri molto importanti per entrambi. Farebbero molto comodo sia al Milan che al Napoli. Ma bisogna fare attenzione alla concorrenza estera.