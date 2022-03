Milan, irrompe l’Inter! Marotta vuole soffiarlo a Maldini

Secondo le ultime news da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha messo concretamente nel mirino il centrocampista seguito anche dal Milan.

Il Milan è alla ricerca di un valido centrocampista in vista della prossima stagione. C’è l’obbligo di sostituire con qualità Franck Kessie, l’ormai partente e destinato a vestire la maglia del Barcellona. L’ivoriano lascerà Milanello a parametro zero, e ha già firmato il nuovo contratto con i blaugrana.

Maldini e Massara sono già a lavoro. Si valutando diversi profili per sopperire alla partenza di Franck. Il primo candidato ad un posto nella mediana di Stefano Pioli è certamente Renato Sanches, il portoghese del Lille pronto a tornare ad alti livelli.

Con contratto in scadenza nel 2023, il Milan spera di poterlo strappare a prezzo di saldo al club francese. L’intesa sembra esserci, anche con l’agente del giocatore, ma mancano da definire dettagli fondamentali circa l’ingaggio. Attualmente pare che Renato Sanches abbia pretese un po’ alte.

Il Milan continua quindi a guardarsi intorno, e riflette anche su altri profili, da più giovani a meno giovani. Un altro nome parecchio discusso nelle ultime settimane è stato quello del romanista, ormai in collisione con Josè Mourinho e lontano dal rinnovo col club capitolino. Non è un nome nuovo per l’ambiente rossonero, ma adesso, secondo la Gazzetta dello Sport, è entrato concretamente in orbita Inter.

Inter, individuato il vice-Brozovic: la trattativa è fattibile

La rosea, in edicola oggi, ha lanciato una fondamentale novità di mercato. L’Inter è pronta ad aprire una trattativa per Jordan Veretout, il centrocampista con una storia ormai ai titoli di coda con la Roma. Il francese, di recente, è stato anche accostato al Milan, ma pare che i nerazzurri abbiano una corsia preferenziale per lui.

Lo afferma la rosea, che sottolinea come il giocatore abbia rifiutato il rinnovo di contratto (con scadenza nel 2024) ed è pronto a ritagliarsi più spazio in un altro club. La strategia di Marotta e Ausilio è chiara: trovare un vice Brozovic. Senza il croato, la squadra di Inzaghi ha faticato su ogni fronte, e per questo è necessario trovare una riserva di livello.

Il Milan, dal suo canto, aveva dubbi sull’affare Veretout per il prezzo del cartellino e le pretese d’ingaggio. La Roma è pronta a chiedere 15-20 milioni di euro per la cessione del centrocampista, e lo stesso giocatore ha tutta la volontà di migliorare il suo salario. Circa 4 i milioni richiesti da Jordan per firmare un nuovo contratto.

Per l’Inter, gli ostacoli sono gli stessi, e di conseguenza la dirigenza valuterà presto se affondare o meno il colpo. Nel frattempo, l’idea che porta a Veretout è concreta. Ma non è l’unica. Il club nerazzurro sta anche valutando altri profili come Boubacar Kamara (a parametro zero, da tempo accostato al Milan) e sempre dalla Roma Gonzalo Villar.