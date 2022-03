Calciomercato Milan, colpo dal Brasile: contatti avviati per il talento!

Il club rossonero probabilmente venderà Ballo-Touré e prenderà un altro vice di Theo Hernandez: spunta un nuovo nome dal Brasile.

Tra le operazioni di calciomercato che il Milan effettuerà nella prossima estate c’è sicuramente l’acquisto di un nuovo terzino sinistro. Fodé Ballo-Touré, arrivato a luglio 2021 dal Monaco, non ha convinto.

La società rossonera ha investito 4,5-5 milioni di euro per il mancino senegalese. Una sorpresa la decisione di puntare su un giocatore che nel Principato era una riserva e la cui cessione non fu accolta negativamente dalla tifoseria monegasca. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un po’ abituato alle sorprese, dunque si è atteso di capire se si potesse rivelare un buon rinforzo.

Ballo-Touré ha messo insieme 11 presenze tra Serie A e Champions League, senza mai entusiasmare particolarmente. Di recente Stefano Pioli gli ha preferito Alessandro Florenzi quando si è trovato a dover sostituire Theo Hernandez per squalifica. La sua avventura a Milano probabilmente terminerà in estate.

Calciomercato Milan, via Ballo-Touré: arriva un terzino brasiliano?

Il Milan non dovrebbe avere problemi a trovare una sistemazione a al terzino senegalese, che probabilmente tornerà in Ligue 1. Considerato il prezzo ridotto pagato nel calciomercato estivo 2021, non ci sarà il rischio di fare una minusvalenza a bilancio. Maldini e Massara dovrebbero riuscire agevolmente a finalizzare la sua cessione.

Per la sostituzione di Ballo-Touré si parla già di alcuni nomi, soprattutto italiani. Uno è Andrea Cambiaso del Genoa e l’altro è Fabiano Parisi dell’Empoli. Si tratta di due giovani molto interessanti e che sarebbero utili anche per il discorso liste, essendo cresciuti entrambi in un settore giovanile italiano. Ma non mancano delle opzioni dall’estero nel ruolo.

Secondo il giornalista sportivo Nicolò Schira c’è anche Abner Vinicus da Silva Santos, noto semplicemente come Abner, tra i laterali difensivi mancini che interessano al Milan. Il brasiliano classe 2000 milita nell’Atletico Paranaense la dirigenza rossonera ha già avviato i contatti con il suo agente Hugo Garcia Martorell.

Abner in questi mesi è stato già accostato a squadre come Inter, Roma e Manchester City. È un talento di buone prospettive e nella prossima sessione estiva del calciomercato potrebbe lasciare il Brasile. Ha un contratto che scade a giugno 2024 e, senza rinnovo, l’Atletico Paranaense è pronto a valutare le offerte che arriveranno per il cartellino.