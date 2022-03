Milan in missione: due spagnoli nel mirino

Due giovani spagnoli nel mirino: il Milan ha fatto osservare da vicino due calciatori in forza al Valencia, durante la pausa per le Nazionali. Scopriamo di chi si tratta: mezza Europa sulle loro tracce

Il Milan è tra i club più attenti ai giovani in rampa di lancio. Il club rossonero, attraverso i propri scout, segue da vicino i calciatori pronti ad esplodere.

Questi sono stati i giorni delle nazionali. Non hanno giocato solo i grandi ma anche Under 21, Under 20 e Under 19: c’è stato tanto da lavorare per gli osservatori, in giro per il mondo.

Alcuni scouts del Milan – come racconta SuperDeporte – erano presenti in Austria per assistere al match tra i padroni di casa e la Spagna Under 19. La partita si è disputata lo scorso 23 marzo ed è terminata con il risultato di 2 a 2, per le reti di Kanuric e Wydra da una parte e Artero e Akhomach dall’altra.

Osservati speciali

Gli osservati speciali, secondo il portale, sarebbero stati Jesus Vazquez e Cristhian Mosquera. Si tratta di due difensori, un terzino sinistro e un centrale, entrambi in forza al Valencia. Il classe 2003, tra Liga e Coppa del Re, ha disputato dieci partite; per il classe 2004, invece, i match giocati sono stati, fin qui, cinque.

Il Milan, però, non è l’unica squadra che segue con attenzione i due profili. In tribuna, durante Austria-Spagna, erano presenti anche gli scout di Real, Barça, Atlético, Siviglia, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Juventus, Atalanta, PSG, Dortmund, Ajax, PSV Vitesse, AZ Alkmaar e Feyenoord.