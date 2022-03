Milan, ancora il Newcastle: concorrenza per un altro obiettivo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Newcastle è pronto a presentare un’offerta formale per aggiudicarsi il giovane terzino…

Pochi mesi e si aprirà una nuova finestra di mercato. A parte il caldo dell’estate, ci si aspetta una sessione di compravendite davvero infuocata. Club come il Milan sono pronti a modificare in maniera sostanziale la propria rosa in vista della prossima stagione.

La squadra di Stefano Pioli urge di importanti ritocchi per essere più competitiva nell’anno che verrà. Dopo essere tornato competitivo in Italia, il Diavolo ha tutta l’intenzione di tornare a primeggiare anche in Europa. Non un’impresa semplice, dati gli alti livelli tecnici sparsi in giro per il vecchio continente.

Ma un mercato oculato in termini di qualità e tattica può sicuramente aiutare la squadra di Pioli a fare un notevole salto in avanti. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ormai instaurato una confidenza e complicità tali da condividere gran parte delle scelte, che sino ad oggi sono state prolifiche per la squadra.

Dando un’occhiata alla rosa rossonera, sono diverse le modiche da fare. È pronosticato un colpo per reparto, ma nulla vieta che potranno essercene anche di più. Un ruolo che andrà sicuramente rivisto è quello del terzino sinistro. Abbiamo visto come ancora oggi Theo Hernandez non possa contare su un sostituto di ruolo.

Fodé Ballo-Touré si è dimostrato assolutamente non all’altezza, per questo in estate potrebbe già salutare Milanello. Il Milan è già in fase di valutazione su profili alternativi. Gli occhi sono puntati alla Serie A, dove piacciono parecchio giovani come Fabiano Parisi (Empoli), Andrea Cambiaso (Genoa) e Aaron Hickey (Bologna).

Milan, concorrenza inglese per l’obiettivo

Per quanto riguarda il talentino Aaron Hickey, soltanto qualche giorno fa il suo agente ha smentito l’interessamento del Milan. Ma sarà davvero così? Lo scozzese è sicuramente un profilo che ha attirato l’attenzione di Maldini e Massara, da sempre attenti ai giovani in ascesa.

Possiamo affermare, secondo fonti scozzesi, che il Milan in realtà segue il terzino sinistro da diverso tempo. Scout rossoneri lo hanno visionato anche prima del suo arrivo in Italia, ovvero quando militava ancora tra le fila dell’Hearts, club che lo ha cresciuto e poi ceduto al Bologna nel 2020.

Ad ogni modo, oggi arriva notizia di un’altra pretendente al cartellino di Hickey, e indovinate, si tratta ancora del Newcastle. Il club di Premier, con la nuova proprietà saudita, non si fa più scrupoli ad affondare sul mercato, e ha già condiviso diversi obiettivi di mercato con il Milan. L’esempio eclatante è Sven Botman del Lille.

A riportare l’interesse del Newcastle per Aaron Hickey è Fabrizio Romano. Il noto esperto di mercato ha fatto sapere che i Magpies non avrebbero problemi a pagare i 15-20 milioni di euro che il Bologna chiede per il suo gioiellino della fascia.

Ma Romano conferma appunto che ci sono altri club pronti a farsi avanti per lo scozzese. Il classe 2002 ha mostrato grandi cose in questa stagione. È l’adolescente ad aver giocato più minuti considerando i top cinque campionato europei, realizzando anche 4 reti e 1 assist. È ovvio che sia al centro dei riflettori, ma non è così scontato che il Bologna sia disposto a privarsene già in estate.