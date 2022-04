Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Bologna

I rossoneri steccano in casa rimangono in vetta anche con il pareggio

Il Milan non riesce a rispondere ai successi di Inter e Napoli e spreca una ghiotta occasione per allungare nuovamente in classifica. A San siro con il Bologna finisce 0-0, in un match davvero complicato per gli uomini di Stefano Pioli.

I rossoneri faticano soprattutto nel primo tempo di fronte ai rossoblù che partono molto arrembanti. Le occasioni poi arrivano in sequenza ma nella ripresa ma il gol no. Un gran peccato per il Diavolo che rimane in vetta ma con un grosso rimpianto per i mancati tre punti. La pressione del momento della stagione e un po’ di appannamento hanno impedito al Milan di ritrovarsi nuovamente a +3.

Con il punto ottenuto comunque la formazione sale a quota 67 punti, davanti al Napoli di Spalletti (66) e all’Inter di Simone Inzaghi (63 ma con una gara in meno). I nerazzurri devono recuperare una sfida proprio contro il Bologna e si prospetta un emozionante corsa a tre in questo finale di campionato. Nel prossimo turno il Milan se la vedrà contro il Torino di Juric, mentre Inter e Napoli affronteranno in casa rispettivamente Verona e Fiorentina.

Ecco la classifica aggiornata al termine della 31sima giornata:

Milan 67

Napoli 66

Inter 63

Juve 59

Roma 54

Lazio 52

Atalanta 51

Fiorentina 50

Verona 45

Sassuolo 43

Torino 38

Bologna 34

Udinese 33

Empoli 33

Spezia 32

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia 22

Genoa 22

Salernitana 16