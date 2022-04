Genoa, infortunio più grave del previsto: salta il Milan

Il problema muscolare potrebbe richiedere almeno un paio di settimane di stop: difficilmente il centrocampista ci sarà coi rossoneri

I club si preparano al meglio per questo finale di stagione ma gli infortuni sono dietro l’angolo. Il Milan ha perso Alessandro Florenzi dopo l’infortunio in Milan-Bologna e la conseguenza operazione, e ora il laterale rossonero dovrà star fuori per circa un mese.

Ma il Milan non è l’unica squadra a dover fare i conti con gli infortunio in questo rush finale. Anche una prossima avversaria del Diavolo infatti rischia di perdere uno dei giocatori più importanti. Parliamo del Genoa che dovrebbe far a meno ancora per qualche settimana di Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista ha accusato un problema muscolare la scorsa settimana con la Nazionale under 21.

Si tratta di una distrazione al quadricipite che potrebbe tenerlo fuori dai campi per almeno un paio di settimane. Dopo aver quindi saltato la sfida di lunedì scorso contro il Verona, il classe 2001 del Grifone si appresta a saltare anche le prossime due sfide contro la Lazio e il Milan. L’incontro con i rossoneri è in programma venerdì 15 aprile alle ore 21 a San Siro.

Un problema quindi per la squadra di Blessin in vista di questo importante finale di stagione, in cui i rossoblù dovranno cercare di conquistare la salvezza. L’obiettivo a questo punto è quello di provare a recuperare il centrocampista in vista dello scontro diretto cruciale contro il Cagliari, in programma il 24 aprile, o al massimo per la settimana successiva contro la Sampdoria, un altro match molto delicato.