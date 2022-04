Origi, bellissimo gesto a Liverpool: “Voglio dare un’opportunità ai giovani”

Origi è stato protagonista di un bel gesto in Inghilterra: l’attaccante nel mirino del Milan ha ricevuto elogi a Liverpool.

Non è un segreto che Paolo Maldini e Frederic Massara stiano cercando di ingaggiare Divock Origi per la prossima stagione. Il contratto del centravanti belga va in scadenza a giugno 2022 e dunque c’è la possibilità di fare un ottimo affare a parametro zero.

La trattativa è in corso e ci sono buone possibilità che vada in porto. Diverse fonti di calciomercato danno l’accordo molto vicino e trapela tanta fiducia sulla riuscita dell’operazione. Come altri che fanno parte della squadra di Stefano Pioli, anche lui ha militato nel Lille in passato. Per esperienza e qualità sarebbe un buon innesto.

Jurgen Klopp lo ha definito una leggenda del Liverpool, che nel 2019 ha vinto la Champions League anche grazie a lui. Doppietta al Barcellona in semifinale e rete in finale contro il Tottenham. I Reds non se lo scordano certamente.

Divock Origi finanzia borse di studio a Liverpool

Oltre ad essere un buonissimo calciatore, Origi è una persona molto apprezzabile anche a livello umano. Stando a quanto riportato dalla BBC, il belga ha dichiarato di aver istituito delle borse di studio presso l’Università di Liverpool: “Ho voluto creare queste borse di studio per dare ai giovani l’opportunità di sviluppare la propria passione, come ho fatto io. L’obiettivo è permettergli di raggiungere grandi risultati”.

Due ragazze iscritte a giurisprudenza ne hanno già usufruito per l’anno accademico 2021/2022. La borsa di studio copre le tasse universitarie per l’intero anno e aiuta a sostenere anche i costi della vita che devono affrontare le due studentesse. Un terzo studente sarà finanziato nel 2022/2023 e poi nel 2023/2024 ce ne sarà un altro ancora.

Bushra Ihmaidat, 19enne che ha usufruito del bel gesto del calciatore, ci ha tenuto a ringraziarlo: “Sono molto grata a Divock per questa opportunità che mi ha fornito e spero di vederne l’impatto positivo in futuro. Questa borsa di studio mi ha aiutato enormemente ad avere accesso alle stesse opportunità di altri studenti e ad eccellere nei miei studi”.

Anche Grace Murphy, l’altra ragazza, ha ringraziato Origi: “Gli sono molto grata per l’opportunità. È stato di grande aiuto, i miei studi finora stanno andando bene”.