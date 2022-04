Theo Hernandez è diventato papà: l’annuncio social – FOTO

Il terzino del Milan, appena diventato papà, ha subito manifestato la sua gioia con un post social

Non era presente oggi all’allenamento con i compagni ma c’era un motivo speciale. Un’altra splendida notizia per Theo Hernandez: il terzino rossonero oggi è diventato papà. E’ nato infatti il primogenito Theo Junior.

Theo ha voluto subito condividere la sua gioia e ha postato sul suo profilo Instagram la foto di lui che tiene in braccio il piccolo, segnando in didascalia la data di oggi con un cuore. E poi sotto la scritta ” Te amo hijo” (“Ti amo figlio, ndr). Una giornata che ovviamente resterà nella memoria del francese e della sua compagna, l’influencer Zoe Cristofoli. I due avevano già rivelato qualche tempo fa che si trattasse di un maschietto, e sui social avevano già mostrato un magliettina rossonera presa per lui.

Dopo il rinnovo fino al 2026 con il Milan un altro avvenimento importante per il laterale, che sta vivendo un momento molto bello della sua vita, professionale e non solo. Ecco la foto del post social del difensore: