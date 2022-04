Inter, problema muscolare per il difensore: salta il Milan in Coppa Italia?

Il centrale nerazzurro ha avvertito un affaticamento alla coscia ed è uscito anzitempo dal campo: ora è in dubbio per il derby

E’ iniziato il week end della 32sima giornata di Serie A e la sfida scudetto riparte con l’Inter che è la prima delle tre contendenti a scendere in campo. I nerazzurri stanno ospitando il Verona a San Siro.

Alla fine del primo tempo la squadra di Simone Inzaghi è già avanti per 2-0 ma dopo l’intervallo un giocatore è stato costretto a dare forfait e non è tornato in campo. Si tratta di Stefan De Vrij: il difensore olandese ha avvertito un affaticamento alla coscia sinistra ed è stato sostituito da Danilo D’Ambrosio. L’ex Lazio era appena tornato a disposizione del tecnico e ora dovrà fare i conti con un nuovo stop.

De Vrij ora è in forte dubbio per la partita della prossima settimana sul campo dello Spezia, ma anche per quella immediatamente successiva contro il Milan. In programma il 19 aprile alle 21 c’è infatti la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ovviamente il difensore dovrà sostenere gli esami di rito e a quel punto si potrà valutare con precisione l’entità del suo problema, fatto che sta ora il classe ’92 è in forte rischio per il derby.

Un problema non da poco per Simone Inzaghi, sia per il finale di campionato e che per la gara contro i rossoneri. De Vrij è infatti uno degli uomini chiave dell’allenatore piacentino e una sua eventuale assenza complicherebbe i suoi piani.