ML – Tegola per Pioli: 4 assenze inaspettate per Torino-Milan

Quattro assenze a sorpresa per i rossoneri che si recheranno a Torino per la sfida contro i granata senza di loro

Il Milan si prepara all’importantissima trasferta di stasera a Torino contro la squadra di Ivan Juric, in programma alle 20:45. La squadra rossonera sa dell’importanza della sfida contro i granata in ottica Scudetto e non può assolutamente sbagliare.

Ci sono però brutte notizie per il Diavolo. Stefano Pioli ha dovuto infatti sorprendentemente fare a meno di diversi elementi, che alla vigilia sembravano doverci essere. Oltre a Kjaer, Florenzi e Romagnoli, di cui era già certa l’assenza, non partiranno per Torino neanche altri quattro. Si tratta di Ibrahimovic, Bennacer, Rebic e Castillejo. Una notizia che nessuno si aspettava.

Per gli ultimi tre le assenze sono dovute a problemi muscolari, mentre per quanto riguarda l’attaccante svedese si parla di un sovraccarico al ginocchio sinistro.