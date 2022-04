Calciomercato Milan, vertice dopo Pasqua: si avvicina l’accordo

Dopo Pasqua è in programma un incontro di calciomercato importante che riguarda un giocatore che oggi è a Milanello, ma che probabilmente partirà.

Il Milan a fine stagione dirà addio ad alcuni giocatori, anche se avrebbe preferito tenerli. Innanzitutto Franck Kessie, che ha rifiutato di rinnovare il contratto e ha già un accordo per il trasferimento a parametro zero al Barcellona.

Un altro che dovrebbe lasciare la maglia rossonera con la medesima modalità è Alessio Romagnoli, anche lui in scadenza. Il club ha presentato tempo addietro una proposta per il prolungamento contrattuale, ma con uno stipendio che è di circa la metà rispetto a quello attuale (5,5 milioni di euro netti annui).

Mino Raiola, che ha avuto un incontro a Casa Milan con la dirigenza nel mese di dicembre, ha rifiutato l’offerta e ha valutato altre opzioni per il futuro del suo assistito. Com’è noto, ci sono molte possibilità che il difensore centrale originario di Anzio faccia ritorno a Roma, dove ha già indossato la maglia giallorossa prima dell’approdo a Milano.

Milan, Romagnoli verso l’addio: summit a breve

La destinazione più probabile di Romagnoli è la Lazio, squadra del suo cuore da sempre. La trattativa va avanti da mesi e il giornalista Alfredo Pedullà scrive sul suo sito ufficiale che dopo Pasqua ci dovrebbe essere un incontro tra l’entourage e la società biancoceleste. Al vertice prenderà parte anche il presidente Claudio Lotito, che evidentemente vuole affrontare in prima persona questa fase importante della negoziazione. La richiesta base è di 3,2-3,3 milioni netti a stagione più bonus. Ci sono buone possibilità che le parti arrivino a un accordo definitivo sul contratto del giocatore.

Da capire se Lazio e Raiola riusciranno a trovare l’intesa anche sulle commissioni, aspetto cruciale in tutti i trasferimenti a “parametro zero”. Da più fonti in queste settimane è emerso che sul contratto di Romagnoli non ci sono particolari problemi e che l’ingaggio è quello citato in precedenza, però il compenso per l’entourage sarebbe il cavillo da risolvere in questa operazione. Vedremo se dopo Pasqua la trattativa si sbloccherà definitivamente.