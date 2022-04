Milan-Genoa, la conferenza stampa di Pioli LIVE dalle 14.15

Domani il Milan tornerà in campo a San Siro e lo farà contro il Genoa di Blessin. Stefano Pioli parla in conferenza stampa

Obiettivo tornare alla vittoria per il Milan di Stefano Pioli. I tre punti mancano da due turni, ben due 0-0 consecutivi che hanno complicato non poco la corsa allo Scudetto dei rossoneri. C’è assoluto bisogno di ottenere i tre punti nell’ostica sfida di domani sera contro il Genoa in un San Siro che continua a dare la carica.

Importante la conferenza stampa di quest’oggi, in cui il tecnico emiliano sicuramente darà maggiori indicazioni su quelli che possono essere i titolari della gara. Aggiornamenti anche sulle condizioni degli acciaccati, in particolar modo Bennacer e Rebic mentre per quanto riguarda Ibrahimovic, già si sa, lo svedese dovrà rimanere ai box per qualche giorno in più.

Le parole di Stefano Pioli in conferenza

Diretta testuale dalle 14.15