Zaniolo, c’è anche il Milan: stabilito un tetto massimo di offerta

Oggi La Gazzetta dello Sport dà il club rossonero interessato a una delle stelle della Roma: operazione tutt’altro che semplice.

Il Milan in questo momento è concentrato sulle vicende di campo, dato che c’è una corsa Scudetto in corso e c’è pure l’obiettivo di vincere la Coppa Italia. Ma ci sono vicende delle quali è inevitabile parlare.

Da ieri sanno tutti che Elliott Management Corporation sta valutando la cessione del club a Investcorp, fondo del Bahrain il cui 20% è di proprietà di Mubadala. Quest’ultimo è un fondo di Abu Dhabi che ha come CEO Khaldun Al-Mubarak, presidente del Manchester City.

Sarà interessante vedere cosa succederà in caso di cambio di proprietà. Ci possono essere ripercussioni sia sul management che sul progetto stadio, oltre che sul calciomercato. Ci sono tifosi che sognano dei colpi importanti in entrata, anche se comunque è difficile pensare a una campagna acquisti con investimenti “folli” se dovesse arrivare Investcorp alla guida del club.

Calciomercato Milan, colpo dalla Roma in estate?

I conti del bilancio del Milan sono sicuramente migliorati e consentono di avere un po’ più di margine di spesa nella prossima sessione estiva del calciomercato. Il ritorno in Champions League è un fattore decisivo e ha permesso anche di firmare delle importanti partnership commerciali che hanno fatto aumentare il fatturato.

Il club in questi mesi si è già mosso su alcuni potenziali rinforzi e ci sono tifosi che sognano un grande colpo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan è tra le società interessate a Nicolò Zaniolo. Il 22enne fantasista della Roma è tornato a giocare su ottimi livelli recentemente, ma il suo futuro nella capitale è incerto. Il contratto va in scadenza a giugno 2024 e il rinnovo non è sicuro.

Il quotidiano sportivo spiega che Zaniolo vuole sentirsi al centro del progetto e vedersi corrisposto uno stipendio molto più alto dell’attuale (2,2 milioni di euro a stagione). Vorrebbe un contratto simile a quello di Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham, che percepiscono rispettivamente 4 e 4,5 milioni netti annui. A entrambe le somme vanno poi aggiunti anche dei bonus.

Senza prolungamento contrattuale, la Roma potrebbe valutare la cessione dell’ex Inter. La Gazzetta dello Sport spiega che se il prezzo verrà fissato tra i 50 e 60 milioni, il Milan si tirerebbe indietro. I rossoneri – spiega la fonte – non possono superare i 40. Il cambio di proprietà, però, potrebbe incidere sul budget.

Anche la Juventus è una grande ammiratrice di Zaniolo e si farebbe avanti se ci fosse la possibilità di comprarlo. Da non sottovalutare neppure la concorrenza di società estere.