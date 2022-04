Pato sogna il ritorno al Milan: il messaggio a Maldini

Le parole di Alexandre Pato, che sogna il ritorno al Milan. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante brasiliano, oggi ad Orlando, tra futuro e derby

A poche ore da Inter-Milan, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Alexandre Pato. Il brasiliano, vero cuore rossonero, punta tutto su Leao e Giroud: “Ci sentiamo ogni tanto con Rafael. Ha talento e questo Milan sa avere pazienza con i giovani. Maldini è una garanzia e sa quello che serve ai giocatori. Chi segna? Giroud è forte, Leao deve trovare la giocata. Lasciamo aperto il pronostico, perché con l’Inter è sempre così”.

Vincere il derby – “Sarà una gara difficile. Il Milan non può scivolare, per lo scudetto manca poco e il Milan può vincerlo. Battere gli avversari in Coppa Italia darebbe altra energia”.

Nuova proprietà – “Se chi compra il club ha la mentalità di investire, come faceva Berlusconi, andrà tutto bene. Vediamo come si comporteranno questi nuovi proprietari, quando arriveranno. Trovano un management che ha lavorato bene, Maldini è una garanzia. Mi auguro che ne tengano conto”.

Futuro Ibra – “È fondamentale perché ha il fuoco dentro. Motiva i compagni e tutti hanno paura di lui, soltanto Onyewu in quel Milan lo aveva sfidato. Futuro? Le risposte adesso deve dargliele il suo corpo”.

Ritorno al Milan

“Mi mancano l’Italia e gli italiani, il calore dei tifosi – prosegue Pato – A mia moglie dico sempre, ‘un giorno ti porterò a Milano e capirai di che cosa parlo’. Per me è stata una città fondamentale: ho imparato tante cose e mi manca tutto di Milano. E mi piacerebbe tornare al Milan, in fondo in Italia ci sono tanti giocatori con una bella età”.

Futuro – “A Orlando si sta bene e ho ancora un contratto, però Maldini lo sa: sarei pronto. Ora sono maturato, ho un atteggiamento diverso nei confronti del calcio e magari sarei utile nel rapporto con i più giovani”.