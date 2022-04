ML – Lazio-Milan: da Ibra a Rebic, il punto da Milanello

Le ultime da Milanello in vista di Lazio-Milan, match valevole per la 34a giornata di Serie A: Pioli alle prese con due dubbi in attacco

Continua la preparazione per la partita di domenica sera contro la Lazio. Il Milan di Stefano Pioli volerà a Roma per sfidare la squadra di Maurizio Sarri, in un match, in programma all’Olimpico, alle ore 20.45, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A.

Dopo il ko contro l’Inter, i rossoneri stanno cercando di recuperare le forze per presentare nel miglior dei modi al cospetto dei biancocelesti. I prossimi allenamenti serviranno a capire se Pioli potrà contare anche su qualche giocatore in più. Ieri la notizia positiva era legata al ritorno in gruppo di Alessio Romagnoli, che dovrebbe dunque essere a disposizione contro quella che potrebbe essere la sua futura squadra.

Non è, invece, ancora chiaro, se ci sarà Ante Rebic, che ha accusato un problema durante il riscaldamento, all’intervallo della sfida di martedì scorso. Oggi, come appreso dalla redazione, il croato ha svolto un lavoro individuale sul campo. Il suo rientro in gruppo, dunque, non appare lontano.

Ma fare pronostici con l’ex Eintracht Francoforte, in questa stagione complicata, è stato davvero complicato. La giornata di domani sarà molto indicativa.

Il punto su Ibra

E’ ancora più difficile sbilanciarsi su Zlatan Ibrahimovic. In questi giorni si è tornati a parlare con forza di un possibile recupero, almeno, per la panchina, per il match di domenica. Lo svedese ha svolto un lavoro individuale, in linea con il programma stabilito nei giorni scorsi. La speranza di vederlo contro i biancocelesti c’è ancora ma anche per lui la giornata di venerdì sarà quella chiave.