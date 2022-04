Milan, il pazzo annuncio del presidente: “Lo porto al Bari!”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio proprietario del Napoli, ha parlato del possibile approdo in Puglia della stella rossonera

Clamorosa, e forse esilarante, dichiarazione da parte del padron del Bari Luigi De Laurentiis che, in una intervista rilasciata ad una emittente locale, ha parlato di un giocatore del Milan che lui accoglierebbe a braccia aperte nel capoluogo pugliese. Sarebbe un affare stellare per i galletti. Ma al Milan può ancora essere utile?

In Serie A la lotta per lo Scudetto è ancora più aperta che mai. Inter, Milan, anche Napoli, a cinque giornate dal termine del campionato, sono lì in pochi punti a cercare di avere la meglio l’una sull’altra. In Serie B la situazione è molto simile, anzi, ci sono ancor più squadre in pochissimi punti che cercando di ottenere il pass diretto per la promozione in A. Poi c’è la Serie C, divisa in tre gironi da venti club ciascuno. Nel girone A e nel girone B non c’è ancora un vincitore e dunque non si conosce ancora la promossa in serie cadetta.

Nel girone C, invece, ad una giornata dal termine della regular season (poi si andrà avanti con i playoff per le squadre classificatesi dalla seconda alla decima posizione) i giochi sono fatti: il Bari ha vinto il proprio raggruppamento con diverse giornate d’anticipo ed è pronto a tornare nel calcio che conta. Il Bari, o La Bari, come viene definita dai propri cittadini, ha come presidente Luigi De Laurentiis, proprio il figlio di Aurelio che è il patron del Napoli.

Luigi De Laurentiis annuncia il possibile colpaccio dal Milan

In città è tornato l’entusiasmo, e sia il direttore sportivo Ciro Polito che De Laurentiis hanno promesso grandi colpi per la Serie B. Intervistato da una emittente locale, il presidente dei galletti ha parlato del possibile approdo in biancorosso di una vera e propria stella del calcio mondiale, ormai però al tramonto della sua gloriosa carriera. Questo calciatore è attualmente in forza al Milan.

Parliamo ovviamente di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ha ancora deciso se continuare a giocare nella prossima stagione o appendere gli scarpini al chiodo per cominciare una nuova avventura da dirigente, magari proprio nel Milan. Fatto sta che, se dovesse decidere di proseguire col calcio giocato ma il Milan decidesse di non rinnovargli il contratto, Zlatan potrebbe aver già trovato la sua prossima destinazione: proprio il Bari. Queste le parole di Luigi De Laurentiis: “Con Ibrahimovic sono sicuro che ci divertiremmo alla grande. E’ diverso da tutti gli altri, è un grande personaggio, comunicatore potente e dall’atteggiamento irriverente. Sto pensando di portarlo al Bari…”. Luigi De Laurentiis ha concluso quest’ultima frase ridendo, chissà però che in cuor suo non (©Laabbia avuto la consapevolezza che questo sogno possa in qualche modo tramutarsi in realtà.