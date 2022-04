Il futuro di Maldini e Gazidis: InvestCorp ha fatto la sua scelta

Il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara appare già scritto. Diverso, invece, quello di Ivan Gazidis: il punto della situazione legato all’amministratore delegato rossonero

Sono i giorni del passaggio di consegne. Il Milan si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua storia. La trattativa tra Elliott e InvestCorp corre verso il closing per una cifra superiore al miliardo di euro. Una nuova vita per il club rossonero che inevitabilmente porterà a dei cambiamenti.

E’ davvero difficile che il nuovo proprietario di casa non cambi nulla della propria abitazione, in cui ha deciso di vivere per almeno una decina d’anni. D’altronde avrà voglia di renderla più bella e qualche aggiustamento appare davvero inevitabile.

La fiducia in Paolo Maldini e Frederic Massara appare esserci e i due dirigenti, insieme e Moncada, corrono verso la conferma. Il calciomercato, come è giusto, che sia verrà dunque affidato all’attuale dirigenza, che tanto bene ha fatto in questi anni, non certo semplici.

La speranza è che con un capitale maggiore tra le mani la campagna rafforzamento possa davvero essere indimenticabile. Non c’è alcuna notizia che porta a pensare che InvestCorp si affiderà ad una nuova dirigenza. Darà continuità sul lato sportivo. Ci sono davvero pochi dubbi in merito.

Dubbi rossoneri

Non mancano invece quelli legati ad Ivan Gazidis. L’Amministratore Delegato è troppo legato ad Elliott per poter pensare ad un futuro ancora in rossonero ma nulla è stato ancora deciso. Il contratto dell’ex Arsenal scadrà a novembre e come riporta Repubblica, e fino a quel momento resterà al suo posto. Chissà poi, che nel frattempo, le cose non siano cambiate.

Il lavoro di Gazidis è stato importante ed è certamente uno degli artefici della rinascita del club. Il Milan, finalmente, è tornato ad attrarre sponsor. Separarsi dal sudafricano, dunque, potrebbe non essere la scelta più giusta