Super colpo da 110 milioni: il Milan in corsa

Un colpo da 110 milioni di euro. Il Milan in corsa per l’attaccante messo in vendita: è sfida a Manchester United, Arsenal e Newcastle

E’ ormai davvero solo questione di tempo. Il Milan ben presto sarà nelle mani di InvestCorp. Il fondo arabo, come raccontato in mattinata, ha concluso la due diligence: nessuna criticità e signing in arrivo nei prossimi giorni.

Per il closing bisognerà aspettare la chiusura del campionato ma niente e nessuno potrà far saltare il banco. Il Milan avrà un nuovo proprietario che ha voglia di fare le cose in grandi.

Il fondo del Bahrain vuole riportare sul tetto d’Europa il club rossonero. Serviranno dunque investimenti importanti fuori e dentro dal campo. Il tifoso chiaramente sogna un calciomercato di altissimo livello. Questo è davvero il momento in cui tutto sembra possibile. I sostenitori del Diavolo sono tornati a sognare, come non lo facevano da tempo.

Sono i giorni in cui il tifoso sfoglia la margherita, Asensio, Antony e Mahrez. Nomi importanti, che fino a pochissimo tempo fa, era impensabile che qualcuno accostasse al Milan. Non sappiamo ancora quali saranno i progetti reali di InvestCorp ma la loro forza economica spinge a pensare positivo. Spinge a sognare in grande.

E’ evidente, che il Milan la prossima stagione sarà più forte di quello attuale. Paolo Maldini e Frederic Massara, ai quali verrà affidato il calciomercato, non deluderanno il tifoso.

Sogno proibito

Come dicevamo, questi sono davvero i giorni in cui tutto appare davvero possibile. Anche accostare al Milan un giocatore valutato più di 100 milioni di euro. Magari un giorno il club rossonero potrà pure permettersi di spendere una tale cifra per un solo elemento ma al prossimo calciomercato pare improbabile viste le diverse lacune da colmare.

Ma stamani, al Milan, è stato accostato anche Victor Osimhen, che De Laurentiis appare intenzionato a cedere per 110 milioni di euro. Il Manchester United sarebbe pronto all’affondo per il giocatore del Napoli ma in corsa – riporta il Corriere dello Sport – ci sarebbero anche Arsenal, Newcastle e appunto i rossoneri.