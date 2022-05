Nuovo agente e rinnovo bloccato: il Milan ci riprova!

Il Milan prenderà un nuovo esterno destro offensivo: Di Marzio fa il punto su due nomi accostati al club rossonero.

Tra le operazioni di mercato che il Milan farà nella prossima estate c’è sicuramente l’acquisto di una nuova ala destra d’attacco. È un ruolo nel quale Stefano Pioli ha bisogno di un deciso upgrade.

Alexis Saelemaekers e Junior Messias non danno sufficienti garanzie al mister, che ha bisogno di un giocatore che incida maggiormente in fase offensiva. Servono più assist, più gol e in generale più giocate decisive. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già iniziato a sondare il mercato.

È possibile che il club rossonero decida di non confermare Messias, risparmiando così i 5,4 milioni di euro previsti per il riscatto del cartellino, e di investire su un innesto di livello molto superiore in quella posizione. Circolano diversi nomi importanti in queste settimane e l’eventuale arrivo della nuova proprietà Investcorp può dare un impulso importante alla campagna acquisti.

Calciomercato Milan, il punto su Asensio e Berardi

Un grande sogno del Milan per la fascia destra è Marco Asensio, che ha appena vinto la Liga con il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il suo contratto scade a giugno 2023 e ci sono buone possibilità che lasci i blancos nella prossima finestra estiva del calciomercato.

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio a williamhillnews.it conferma che Asensio è nella lista del Milan, che lo aveva già cercato l’estate scorsa ma non aveva potuto fare l’operazione a causa dei costi troppo elevati. Il club rossonero potrebbe riprovarci. Fondamentale sarà la volontà dello spagnolo di lasciare o meno la Spagna e le pretese economiche (guadagna molto).

Il calciatore recentemente ha cambiato agente ed è passato nella scuderia di Jorge Mendes. Non si è esposto pubblicamente sul suo futuro. È legato al Real Madrid, ma al tempo stesso ha voglia di essere titolare e di essere al centro di un progetto tecnico-sportivo importante. In queste settimane si è più volte parlato dell’interesse di società della Premier League, campionato nel quale non mancano i soldi per comprare Asensio.

Di Marzio in chiave Milan ha anche fatto il nome di Domenico Berardi, che piace sia al club rossonero che al Napoli. Il Sassuolo è una bottega cara e dunque la trattativa non sarà semplice. Però l’esterno calabrese ha grande voglia di mettersi alla prova in una piazza più importante di quella emiliana e spera di avere la sua occasione.