Milan, il ritorno è possibile: apertura del club, idea scambio

Maldini potrebbe riportarlo in rossonero e l’affare è fattibile: interessa una contropartita nell’eventuale operazione

Il mercato propone davvero tante soluzioni e il Milan, in attesa dell’ingresso di Investcorp, valuta le soluzioni migliore per i rinforzare tutti i reparti della squadra di Stefano Pioli.

Per il Milan è un momento clou della stagione in chiave scudetto, ma anche sul mercato in vista del prossimo anno. I nomi che stanno girando ora, considerato il possibile arrivo della nuova proprietà, sono davvero altisonanti. Attenzione però anche a dei possibili obiettivi mirati, giocatori che siano funzionali e che possano dare un buon contributo. In quest’ottica è possibile anche il ritorno di una vecchia conoscenza dei rossoneri.

Maldini e Massara sono alla ricerca di calciatori offensivi in grado di ricoprire più ruoli sulla trequarti. Il profilo ideale sarebbe un attaccante esterno con il fiuto del gol e dell’assist, e che possa quindi creare tante occasioni con qualità e velocità. In quei ruoli il Diavolo ha attualmente dei giocatori il cui futuro non è ancora certo, come ad esempio Junior Messias e Ante Rebic. Ecco perché sul mercato si studiano diverse soluzioni, tra cui quella di un usato sicuro come l’ex Gerard Deulofeu.

Obiettivo Deulofeu: l’Udinese può chiedere Pobega

L’attaccante dell’Udinese è tornato su alti livelli in questa stagione, nella quale ha realizzato 12 gol e 4 assist. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it, i rossoneri sarebbero tornati sul calciatore, che non ha mai nascosto di essersi trovato molto bene nella sua passata esperienza a Milano nel 2017. Lo spagnolo potrebbe effettivamente proprio fare al caso della squadra di Pioli, unendo qualità e concretezza in zona gol, e a 28 anni parliamo di un giocatore che ha ancora tanto da dare ed è nel pieno della sua carriera.

Stando sempre a quanto riferisce il portale, i friulani sarebbero interessati al cartellino di Tommaso Pobega, da inserire in un’eventuale trattativa con la società di via Aldo Rossi. Il centrocampista classe ’99 ha disputato una buona stagione in prestito al Torino e il suo futuro è ancora da decidere. Il Milan vorrebbe dargli fiducia ma se si prospettasse la possibilità di inserirlo in un affare importante ci potrebbe riflettere.