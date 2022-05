Milan-Fiorentina, la Pioli-Cam: l’esultanza con la Curva Sud è da brividi – VIDEO

Il Milan, sul suo profilo ufficiale Facebook, ha pubblicato il “dietro le quinte” dell’ultimo match casalingo. La partita giocata da Pioli vista da vicino

Il volto che più di tutti è riuscito a cambiare il Milan in questi due ultimi anni e mezzo è sicuramente quello di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano è stato in grado di ridare entusiasmo ad una piazza che ne aveva viste troppe nelle stagioni precedenti e questo non ci stancheremo mai di dirlo. Lavoro straordinario del mister!

Sempre pacato nelle interviste, mai una parola fuori posto anche quando magari servirebbe farlo. Si dice che la classe non è acqua… Con il suo sapere essere signore si è presto l’ambiente in Milan ed è riuscito a trasformarlo, un’impresa in cui molti prima di lui avevano tentato ma sempre fallendo. Con lui la storia fortunatamente è stata diversa e ora manca soltanto la ciliegina sulla torta. Per scaramanzia non la nominiamo ma insomma, ci siamo capiti…

Ha fatto tornare il Milan in Europa, in quella che conta, con la Champions League. E se quest’anno è servito da ambientamento ai tanti giovani che per la prima volta hanno calcato campi internazionali, nella prossima stagione bisognerà fare certamente qualcosa in più. Tutto questo di sicuro non sarebbe stato possibile se alle sue spalle non ci fosse stato un team collaborativo e soprattutto con le sue stesse idee. Ovviamente ci riferiamo a Maldini, Massara e Gazidis. Uno staff tecnico e dirigenziale sempre sugli stessi binari e con in mente un progetto ben preciso. Solo in questo modo si può andare avanti: con lungimiranza e voglia di ottenere grandi risultati.

Le reazioni di Pioli contro la Fiorentina: un video tutto da ridere, ma in diretta che sofferenza…

Il Milan, attraverso il suo profilo ufficiale Facebook, ha pubblicato il video di Milan-Fiorentina in cui i protagonisti però non sono i giocatori, bensì il loro coordinatore, Stefano Pioli. Un video simpaticissimo, in cui possiamo notare ed apprezzare tutte le varie reazioni del tecnico. Avrà camminato per chilometri interi facendo avanti e indietro nella sua area tecnica.

Il sospiro di sollievo al salvataggio miracoloso di Maignan, la disperazione alle tante reti sbagliate dai rossoneri. E poi al gol siglato da Rafa Leao solo un momento di piccola esultanza, dopodiché la corsa in campo per andare a dire qualcosa nell’orecchio di Calabria. Se non si fosse avvicinato così tanto, Davide non lo avrebbe mai sentito.

Ma la scena più bella arriva dopo il triplice fischio. Mani al cielo in segno di liberazione, l’abbraccio con i suoi ragazzi e poi dritto a raccogliere gli applausi della Curva Sud. Una scena fantastica, commovente, che merita un finale da favola.