Milan, un trequartista dalla Serie A | Irrompe Conte!

Un trequartista accostato al club rossonero finisce nel mirino di Conte: il Tottenham potrebbe accontentare l’allenatore pugliese.

Sono noti i problemi avuti dal Milan sulla trequarti in questa stagione. Il rendimento di Brahim Diaz è stato deludente. Dopo un avvio brillante, lo spagnolo ha avuto un calo vertiginoso delle prestazioni ed è anche finito spesso in panchina.

Stefano Pioli più volte ha impiegato Franck Kessie come trequartista, nonostante l’ivoriano abbia caratteristiche molto diverse. A Verona, invece, è toccato a Rade Krunic partire titolare in quella posizione. Per la prossima stagione la dirigenza interverrà certamente.

Non sostituire Hakan Calhanoglu si è rivelato un errore, anche se il Milan è lo stesso in cima alla classifica della Serie A. Fosse stato preso un buon rimpiazzo, forse lo Scudetto sarebbe già vinto. Paolo Maldini e Frederic Massara ci avevano provato, a dire il vero, però senza successo. Poi un fantasista è stato preso, Yacine Adli, ma è rimasto in prestito al Bordeaux.

Calciomercato Milan, il Tottenham su un trequartista della Serie A

Ci sono diversi trequartisti nella lista dei potenziali acquisti del Milan. Un nome che più volte è stato accostato al club è Antonin Barak, esploso nell’Hellas Verona nelle ultime stagioni. Non è in cima alla lista della dirigenza e non è un profilo che fa sognare i tifosi, però più fonti di calciomercato hanno rivelato l’interesse nei suoi confronti.

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera e ripreso anche in Inghilterra, il futuro di Barak potrebbe essere a Londra. Antonio Conte lo apprezza e potrebbe chiedere il suo acquisto alla dirigenza del Tottenham. Il centrocampista offensivo ceco ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e l’Hellas Verona potrebbe pensare di monetizzare al massimo nella prossima finestra estiva del calciomercato.

Barak in questa stagione ha messo insieme 11 gol e 4 assist nelle 30 presenze totali collezionate tra Serie A e Coppa Italia. Certamente ha voglia di misurarsi in una squadra più ambiziosa e valuterà tutte le offerte a fine stagione. Ha la possibilità di rimanere a giocare in un campionato che conosce già oppure di misurarsi con l’impegnativa e stimolante Premier League.

Oltre al Tottenham, anche il West Ham e altre società inglesi si sono interessate a lui. Pure in Bundesliga non gli mancano estimatori. In Italia anche il Napoli gli ha messo gli occhi addosso e potrebbe farsi avanti concretamente. Il cartellino del 27enne ceco viene valutato 20-25 milioni dall’Hellas Verona.