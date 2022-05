Milan, sogno dal Manchester City | In trattativa con un altro club!

Importanti parole rilasciate dal procuratore dell’attaccante direttamente al giornalista sportivo italiano Fabrizio Romano: Milan attento

Si continua a parlare del calciomercato e dei tanti nomi che sono stati fatti per quanto riguarda il Milan. Diversi giocatori presenti sul taccuino di Maldini e Massara, ma bisogna guardare in faccia la realtà e capire chi effettivamente può essere ritenuto concreto. Questa lista però a quanto pare è davvero folta e i dirigenti cercano di regalare colpi importanti alla piazza.

I calciatori accostati al Milan negli ultimi mesi sono stati davvero tanti e continuano ad esserlo. E’ realmente vicino ad indossare i colori rossoneri Sven Botman, così come Divock Origi. A confermare ciò è stato ieri Gianluca Di Marzio, attraverso una conferenza tenutasi a Perugia in cui noi di MilanLive.it eravamo presenti. Gli abbiamo chiesto anche per l’esterno destro, tra Berardi, Mahrez ed Asensio. Ha risposto sui primi due, ma ha taciuto sull’ultimo…

Questo ovviamente potrebbe significare tutto o niente. La sensazione però è che nel reparto offensivo, oltre ad Origi potrebbe servire anche qualcos’altro. Per caratteristiche e gol, intendiamoci. Anche perché Ibrahimovic non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, non sa se continuerà per un altro anno o cominciare una carriera da dirigente, magari proprio al fianco di Maldini e Massara. Anche per Giroud l’età avanza e non ci si può affidare solamente ai giovani: in Champions League c’è bisogno di qualcuno che sfondi la porta.

Gabriel Jesus, situazione ingarbugliata: le parole del procuratore

Ultimamente si sta parlando spesso di Gabriel Jesus, attaccante attualmente in forza al Manchester City. Con l’arrivo ufficiale di Haaland nei Citizens, si chiudono sempre di più le porte della titolarità per il brasiliano che sta pensando seriamente di cambiare aria. Il Milan è interessato e sta valutando se affondare il colpo oppure no, calcolando anche i costi che questa operazione comporterebbe.

Ad alimentare le speranze dei tifosi rossoneri, ma allo stesso tempo a chiudere qualche porta, ci ha pensato lo stesso procuratore di Gabriel Jesus, vale a dire Marcelo Pettinati. Ha parlato della situazione del suo assistito direttamente con il giornalista sportivo Fabrizio Romano: “Ci sono sette club interessati a Gabriel, è concentrato sulle ultime partite con il Man City, vedremo”.

Probabile che tra queste squadre ci sia anche il Milan. Poi però lo stesso agente ammette: “Abbiamo parlato con l’Arsenal di Gabriel Jesus, il progetto ci piace, è una possibilità di cui stiamo discutendo”. Ecco, magari quest’ultima parte piace un po’ meno ai tifosi rossoneri.