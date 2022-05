Milan, colpo dalla Premier: sondaggio per il talentuoso centrocampista

Il Milan ha messo nel mirino un giovanissimo calciatore inglese. A riportarlo è The Atletic. Maldini e Massara hanno fiutato l’affare…

Qual è stata la vera fortuna del Milan negli ultimi anni? Le opinioni sono diverse, ma sicuramente ce n’è una che non può affatto essere smentita. Se il Diavolo è tornato ai vertici lo deve anche e soprattutto ad un modello societario portato avanti alla perfezione da Maldini e Massara.

Una politica d’acquisti mirata alla sostenibilità e contemporaneamente alla ricerca di giovani di grande prospettiva. Il Milan di oggi basa la sua forza su giocatori come Rafael Leao, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Ismael Bennacer, Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers. Profili arrivati in rossonero da giovanissimi, e su cui nessuno avrebbe scommesso una lira.

Oggi, sono considerati grandi giocatori, chi più chi meno. Ma rappresentano l’essenza del Milan forte e focoso di oggi, quello che sta per giocarsi lo Scudetto all’ultima giornata. Una strategia societaria, che dato che ha portato i suoi frutti, Maldini e Massara non vogliono abbandonare del tutto. Ovviamente sotto la direttiva attenta di Elliott.

Se è vero, infatti, che il Milan vorrà puntare su acquisti più blasonati nel prossimo mercato estivo, è altrettanto vero che continuerà nella grande volontà di scovare nuovi talenti. C’è un giovanissimo finito nel mirino del Milan. A riportarlo è The Atletic, e potrebbe rappresentare il nuovo colpo in prospettiva del Milan.

Milan, occhi su Morgan Gibbs-White

Maldini e Massara hanno messo gli occhi su Morgan Gibbs-White. Ovviamente, vi starete chiedendo chi è e come mai è stato notato dal Milan. Ve lo facciamo capire subito, grazie all’indiscrezione riportata da The Atletic. Gibbs-White è un classe 2000 di proprietà del Wolverhampton, ma in prestito allo Sheffield United.

Quest’anno ha giocato la Championship (Serie B inglese), timbrando 40 presenze. 13 gol e 10 assist per lui, numeri che lo hanno posto al centro dei riflettori di mezza Europa. Tra cui appunto il Milan che ha già fatto un sondaggio per comprendere i margini di fattibilità dell’affare in estate.

È cresciuto nelle giovanili dei Wolves, ma dopo questa fantastica stagione allo Sheffield è pronto per cambiare aria. Gibbs-White è molto amico di Fikayo Tomori, dato che i due sono stati compagni per diversi anni nella Nazionale inglese Under 21. Morgan ha cominciato a farsi notare proprio nelle Nazionali giovanili britanniche, nelle quali è sempre stato protagonista.

Ma che ruolo potrebbe avere al Milan? Parliamo di un giocatore duttile, che sa interpretare al meglio il ruolo di trequartista. Ma attenzione, è anche molto bravo nella posizione più arretrata di mediano, e più avanzato di seconda punta. Insomma, Morgan Gibbs-White sembra un talento destinato al celere exploit. Sarà il Milan il club che porterà a galla tutte le sue qualità? Secondo Transfermarkt, il giovane vale già 11 milioni di euro.