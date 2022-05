Il Napoli sfida il Milan: corsa a due per l’esterno

Il giocatore offensivo che tanto piace al Milan è sulla lista dei desideri di diversi club, italiani e non solo. Potrebbe aprirsi una vera e propria asta

I pensieri del Milan, in questo momento, sono tutti rivolti alla gara di domani. La partita più importante degli ultimi anni. Per calciatori, società, dirigenza, allenatore, tifosi. Soltanto da lunedì si ritornerà a pensare al calciomercato, che però continua ad avere sviluppi. Serviranno acquisti di un certo tipo per poter continuare a lottare ai vertici.

Lo sanno bene Maldini e Massara questo. Perciò hanno intenzione di proseguire quel progetto che sta dando dei frutti forse addirittura insperati. E se domani dovesse andare bene la gara contro il Sassuolo allora si potrà parlare davvero di un grande successo, che però rappresenta soltanto un punto di partenza nella rinascita del Milan. L’obiettivo è lottare non solo nel campionato italiano ma tornarlo a fare anche in ambito internazionale. Per farlo bisogna investire, e di questo ne è consapevole anche RedBird, il fondo americano che pare essere ad un passo dall’acquisizione della proprietà.

I nomi presenti sul taccuino della dirigenza sono tanti. Al momento ancora nessuna ufficialità, anche se Origi è ormai ad un passo così come Botman, mentre c’è positività anche per quanto riguarda Renato Sanches. Poi però bisogna pensare anche alla trequarti e agli esterni offensivi. In Serie A c’è un giocatore che piace tanto e anche da diverso tempo, ma ha attirato l’attenzione non solo del Milan. Ecco perché, se si vuole affondare il colpo, bisognerà farlo con estrema intelligenza. Ma su questo Maldini e Massara ci sanno fare.

Con il Sassuolo non solo una partita sul campo: piace l’esterno neroverde

E’ ormai risaputo da anni che al Milan piace Domenico Berardi, esterno italiano tutto mancino. Berardi è da diverse stagioni al Sassuolo ed è ormai un giocatore maturo per la Serie A. Sembra essere arrivato finalmente il momento del salto di qualità definitivo, per farlo deve approdare in un top club. Come detto in precedenza, su di lui non c’è soltanto il Milan. Da sempre è attenzionato anche da Juventus e Inter, ma hanno chiesto informazioni anche società estere.

E’ notizia di oggi, riportata dal Corriere dello Sport, che ora è sulla lista dei desideri anche del Napoli di De Laurentiis. Una sorta di sorpresa, perché se è vero che anche ai partenopei il calciatore è sempre interessato, adesso per la prima volta escono allo scoperto. Berardi però non sarà regalato a nessuno, ci vorrà una cifra importante per riuscire ad accaparrarselo. Non sarà facile convincere Carnevali, ma potrebbe essere l’acquisto giusto per il Milan 2.0 di Stefano Pioli.