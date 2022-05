Colpo a sorpresa Milan: l’esterno arriva dalla Premier

La caccia all’esterno di destra prosegue. Possibile che il Milan decida di stupire tutti con un nome a sorpresa

Il giorno più atteso è arrivato. Il Milan fra poche ore scenderà in campo per sfidare il Sassuolo per l’ultima giornata di Serie A. Un ultimo sforzo per il grande sogno.

Poi, sarà calciomercato. Qualche giorno di riposo e Paolo Maldini e Frederic Massara torneranno carichi più che mai per rendere ancora più forte la squadra. Si ripartirà ai primi di luglio e Stefano Pioli avrà bisogno fin da subito di rinforzi.

Andranno via Kessie e Romagnoli e l’obiettivo è avere i loro rimpiazzi immediatamente: non è un segreto che Sven Botman e Renato Sanches siano i nomi caldi. Il Milan ha scelto i due talenti del Lille e si vuole chiudere il prima possibile. Accordi praticamente raggiunti con entrambi, con i francesi pronti ad incassare una somma vicina ai 50 milioni di euro complessiva.

Ma il primo colpo, come è noto, sarà verosimilmente Origi, che si libera a zero dal Liverpool. In belga rafforzerà l’attacco. Il Milan si è cautelato, in attesa di capire quale sarà la decisione di Zlatan Ibrahimovic.

Colpo a sorpresa

La sensazione è che poi ci vorrà del tempo per vedere il colpo più atteso. Quello di cui non si conosce ancora il nome. Si sa che dovrà essere bravo a giocare sulla destra, segnare e fare assist.

Il Milan dovrà finalmente fare il salto di qualità tanto atteso. Ci aspettiamo delle sorprese anche se Domenico Berardi e Marco Asensio sono due profili per i quali i rossoneri si sono davvero mossi.

Le opportunità non mancheranno e la sensazione è che si deciderà di investire ancora una volta all’estero così da poter usufruire del Decreto Crescita.

Una opportunità potrebbe arrivare dalla Premier League, dove l’Arsenal, di fatto, ha messo in vendita Pepe. L’ex Lille cerca rilancio, conosce tanti giocatori oggi al Milan e il suo ambientamento non sarebbe un problema. Anche la valutazione 25/30 milioni appare ragionevole. Chissà che non sia davvero lui il colpo a sorpresa per l’esterno.