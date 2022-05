Tonali: “Il Milan la squadra più bella. Ringrazio tutti i tifosi”

Il centrocampista ha espresso tutta la sua felicità ai microfoni di Sky dopo la vittoria e i festeggiamenti

Il Milan è campione d’Italia dopo undici anni e l’ambiente fa festa alla grande. Dopo la vittoria al Mapei sul Sassuolo e la premiazione, i protagonisti dell’impresa sono andati a rilasciare ognuno delle dichiarazioni.

Grande felicità ed entusiasmo nelle parole dei calciatori, tra cui anche quelle di Sandro Tonali, uno dei uomini chiave per la vittoria di questo scudetto. Il centrocampista rossonero è intervenuto ai microfoni di Sky e ha detto: “E’ stata un’estate scombussolata perché all’inizio non sapevo il mio futuro. Il Milan mi voleva riscattare ma non c’era l’accordo. Paolo (Maldini) e Ricky (Massara) hanno fatto di tutto per tenermi. Per me il Milan è una cosa grande e vedere i tifosi così contenti dopo tutti questi anni senza non vincere è una cosa bella. E’ la squadra più bella da tifare e per cui giocare”.

Tonali ha poi ringraziato famiglia e tifosi, chiudendo con la speranza che Ibra resti in rossonero: “Parto ringraziando la mia ragazza e la mia famiglia perché sono le persone che mi sono state vicine tutto l’anno ed è stato importante per la mia crescita. Voglio anche ringraziare tutti i nostri tifosi. Ibra? Secondo me non lo sa neanche lui. Io spero che continui con noi perché è il migliore che c’è. Oggi ci ha dato una grande mano, ci giocavamo due anni di lavoro ha messo apposto tutti e tutto. Speriamo che resti con noi”.