Pioli on fire: tatuaggio speciale per lo Scudetto – FOTO

Pioli ha deciso di farsi un regalo particolare dopo aver vinto lo Scudetto con il Milan: un gesto che ha mandato in visibilio i tifosi milanisti.

Se la squadra rossonera è tornata protagonista e in questa stagione ha anche vinto lo Scudetto, ci sono tanti meriti di Stefano Pioli. L’allenatore emiliano ci ha messo un’impronta decisa. Ha dato gioco, identità, valori e tutto quello che serviva per trascinare un gruppo perlopiù composto da giovani verso un successo molto significativo.

Quando era arrivato nell’ottobre 2019 al posto dell’esonerato Marco Giampaolo, pochi credevano in lui. Tanti immaginavano che sarebbe stato solo un traghettatore fino a fine stagione e che poi avrebbe lasciato la panchina a un altro tecnico. Per mesi si è parlato di Ralf Rangnick, però i risultati hanno premiato Pioli ed è stato impossibile non confermarlo. Scelta saggia.

Il Milan ha trovato in lui la guida perfetta per la squadra, che arricchita con alcuni elementi di esperienza è cresciuta tantissimo. Lui ha saputo dare tantissimo sotto il profilo tecnico-tattico, ma anche umano. Si tratta di una persona di grande spessore e non è un caso che i calciatori lo adorino e mettano in pratica tutto ciò che lui insegna.

Pioli, tatuaggio speciale dopo lo Scudetto vinto con il Milan

Pioli si è guadagnato stima e affetto sia dei giocatori sia della dirigenza, ma anche dei milioni di tifosi rossoneri che hanno imparato ad apprezzarlo dopo la diffidenza iniziale. L’uomo non è mai stato in discussione, ma non c’era la certezza che fosse l’allenatore giusto per il progetto. Tutti gli scettici hanno dovuto ricredersi. Pioli è da Milan e lo ha dimostrato ampiamente.

Il mister del Milan ha vissuto una stagione incredibile e che ricorderà per tutta la vita. Proprio perché è qualcosa di indelebile, ha voluto tatuarsi proprio lo Scudetto con il numero 19 sul braccio sinistro. Si è fatto il tatuaggio presso Spektrum Tattoo di Andrea Costa a Milano. I milanisti hanno apprezzato tantissimo e hanno condiviso la foto sui social network.

Pioli vuole avere sempre visibile il ricordo del grande risultato ottenuto, anche se l’obiettivo è quello di raggiungere nuovi traguardi e di non accontentarsi. È un tecnico ambizioso e si sente nel posto giusto per continuare a puntare in alto. Club, squadra e tifosi sono con lui.