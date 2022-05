Ibrahimovic, messaggio da brividi di Giroud: “Tornerai più forte” – FOTO

L’ex Chelsea non ha dubbi a non vede l’ora di rivedere il suo compagno di squadra in campo

Ibrahimovic alla fine si è operato e ora i suoi tempi di recupero saranno molto lunghi. Il comunicato della società rossonera ha colto tutti di sorpresa, perché nessuno si aspettava dei tempi così veloci.

L’operazione era programmata da tempo per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento è riuscito ma per lo svedese si parla di uno stop di addirittura 7 o 8 mesi. Le cose ora si complicano notevolmente perché a questo punto l’attaccante salterà molto probabilmente, fra tempi di recupero e riabilitazione, tutta la prossima stagione. Il ritiro sembra davvero probabile ora ma la decisione non è stata presa e i suoi compagni non vogliono assolutamente perderlo.

Olivier Giroud ha infatti postato una storia sul suo account Instagram con una foto di loro due e un messaggio molto indicativo: “Ti auguro un pronto recupero, mio grande fratello. Tornerai più forte, come sempre”. L’ex Chelsea non prende neanche in considerazione l’ipotesi ritiro per il suo compagno di reparto e lo vuole presto al suo fianco per altre battaglie.