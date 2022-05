Kjaer ci dà un taglio: la svolta in Danimarca – FOTO

Novità per Simon Kjaer, in ritiro con la Nazionale danese. Il difensore del Milan ci ha dato un taglio: vedere le foto per crederci

Terminato il campionato, solo otto giorni di fa, per molti giocatori è iniziata l’avventura in Nazionale. Diversi gli impegni prima delle meritate vacanze estive.

Sono chiaramente tanti gli elementi del Milan, che hanno risposto alle convocazioni dei loro Ct. Tra questi c’è anche Simon Kjaer.

Il difensore, reduce da un grave infortunio al ginocchio, è tornato tra i convocati del Milan, contro il Sassuolo per festeggiare con i compagni lo Scudetti. Lui si sentiva addirittura pronto a scendere in campo ma alla fine non lo ha fatto.

Un ‘taglio’ in Nazionale

Il suo rientro è fissato per la nuova stagione. Anche con la Danimarca non è previsto che giochi alcun minuto: farà gruppo, motiverà i propri compagni, essendone un leader indiscusso.

Nel frattempo, però, come hanno notato diversi tifosi del Milan, sui social, Simon Kjaer ci ha dato letteralmente un taglio: il difensore – come è possibile notare dalle foto pubblicate in Danimarca – ha rinunciato alla barba. Da quando si era infortunato aveva deciso di lasciarla crescere. Un segno che il brutto infortunio è davvero, finalmente, alle spalle.