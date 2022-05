Ufficiale la prima amichevole internazionale: il Milan vola in Germania

Ecco il primo appuntamento stagionale del Milan: c’è l’avversario internazionale che i rossoneri affronteranno in estate. Tutti i dettagli:

E’ già tempo di pensare alla prossima stagione. Lo Scudetto è stato vinto solo otto giorni fa ma in casa Milan si programma il futuro.

Sarà un campionato strano quello che avrà inizio ad agosto. Tantissime partite in pochissimi giorni per via del Mondiale a fine anno. Bisognerà partire con il piede sull’acceleratore, con tanta benzina in corpo.

L’inizio della nuova stagione passerà chiaramente dalla preparazione che partirà il prossimo 4 luglio e da una serie di amichevoli, che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Prima sfida internazionale

Si conosce, però, già il primo appuntamento internazionale. Andrà in scena in Germania, più precisamente al Rhein Energie Stadion di Colonia. Il Milan il 16 luglio, alle ore 19.00, come informa il Diavolo, sul proprio sito ufficiale, giocherà l’undicesima edizione della Telekom Cup, sfidando i padroni di casa del Colonia, che hanno concluso il campionato di Bundesliga al settimo posto, conquistando così i preliminari di Conference League.

Come comunica il club rossonero, “i biglietti per l’amichevole tra Milan e Colonia saranno in vendita a partire dal 31 maggio per gli abbonati del Colonia, dal 7 giugno per i possessori della tessera “Members” del club tedesco, mentre la vendita libera prenderà il via martedì 14 giugno a partire dalle 10.00 su FC Ticketshop“.