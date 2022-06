Agenda fitta per Cardinale: altro incontro in mattinata

Gerry Cardinale ha incontrato anche De Siervo, AD della Lega Calcio. Primi contatti con il nuovo mondo per il numero uno del fondo americano, che ha messo le mani sul Milan

Agenda fitta per Gerry Cardinale. Il numero uno del fondo Red Bird, dopo aver messo le prime firme per il passaggio di proprietà del Milan, ha incontrato Scaroni e Ivan Gazidis.

Il tutto è andato in scena ieri sera in un noto hotel del centro di Milano. Stamani, come documentato, Cardinale ha messo piede a Casa Milan per discutere con Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il comunicato, uscito in mattinata, conferma la volontà della nuova proprietà di andare avanti con lo stesso management.

Nuovo incontro

Nelle prossime ore ne sapremo di più in merito ma gli incontri per il numero uno del fondo americano non sono finiti: come riporta gazzetta.it, intorno alle 7.30 di stamani, Cardinale ha incontrato anche l’Amministratore Delegato della Lega Calcio, De Siervo. Un modo informale per una prima presa di contatto.