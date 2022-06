Niente Milan, l’attaccante va al Newcastle: il prezzo è altissimo

Rossoneri molto attenti ai talenti francesi, ma anche il Newcastle: i Magpies hanno trovato l’intesa per l’ingaggio di una giovane promessa.

Il Milan guarda molto alla Francia per il calciomercato e lo si è visto negli ultimi anni. Dalla Ligue 1 sono arrivati alcuni rinforzi che sono diventati titolari della squadra. Basti pensare a Mike Maignan, Pierre Kalulu e Rafael Leao.

Il capo-scout rossonero Geoffrey Moncada ha lavorato nel Monaco e conosce molto bene il campionato francese. Non a caso si parla di nuovi colpi che potrebbero arrivare da lì. I più chiacchierati di questi mesi sono Sven Botman e Renato Sanches del Lille, però ce ne sono anche altri finiti nel mirino del reparto scouting milanista.

Nella lista rientra pure Hugo Ekitike, attaccante che il 20 giugno compirà 20 anni e che milita nel Reims. In questa stagione ha stupito tutti con 11 gol e 5 assist nelle 26 partite messe insieme tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Un ragazzo molto interessante e con il potenziale per diventare un ottimo calciatore.

Calciomercato Milan, Ekitike va in Inghilterra

Ekitike ha attirato le attenzioni di tanti club e tra questi c’è anche il Newcastle United, che aveva provato a prenderlo già nel calciomercato di gennaio e che è tornato all’assalto. Secondo quanto rivelato da Footmercato.net, i Magpies avrebbero trovato l’accordo il Reims per l’acquisto dell’attaccante francese sulla base di 36 milioni di euro più 10 di bonus. Restano pochi dettagli da definire prima delle firme.

Il Newcastle United si è salvato dalla retrocessione e per la prossima stagione punta ai piani alti della Premier League. La ricca proprietà araba è pronta a fare altri investimenti importanti per rafforzare la squadra allenata da Eddie Howe. Ekitike è nella lista e molto probabilmente vestirà la maglia bianconera.

Il Milan non si era fatto avanti concretamente per il gioiello del Reims, data la valutazione economica particolarmente elevata. Il mercato rossonero si incrocia comunque con quello del Newcastle United perché entrambe le società vogliono fortemente Botman del Lille. Il Diavolo viene dato in vantaggio, però la forza economica dei Magpies non va sottovalutata. Vedremo se il difensore ex Ajax approderà a Milanello oppure virerà in direzione St James’ Park.