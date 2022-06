Milan, colpo dal Napoli: nuova idea per la campagna acquisti

La società rossonera guarda anche in casa Napoli per migliorare la squadra di Pioli: c’è un giocatore di Spalletti che piace parecchio.

Ci sono grandi aspettative sul prossimo calciomercato estivo del Milan. I tifosi sperano che la dirigenza regali alcuni colpi importanti a una piazza che non si accontenta dello Scudetto appena vinto. C’è voglia di restare al top in Italia e di crescere anche in Europa.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già impostato alcune operazioni in entrata e altre sono pronti a imbastirle appena sarà chiaro il budget a disposizione. Prima devono anche arrivare i loro rinnovi di contratto, dato che la nuova proprietà RedBird vuole confermare l’attuale management.

I due dirigenti sportivi hanno le idee chiare su come rinforzare l’organico a disposizione di Stefano Pioli, bisognoso di innesti in più ruoli. La vittoria dello Scudetto non ha frenato affatto l’ambizione di diventare ancora più forti, anzi l’ha alimentata ulteriormente.

Calciomercato Milan, piace un centrocampista del Napoli

Il Milan sicuramente rinforzerà il centrocampo ed è noto che l’obiettivo principale sia Renato Sanches, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Lille e che può arrivare per circa 15-18 milioni di euro. Il portoghese è cresciuto tanto durante la sua esperienza in Francia, trasformandosi rispetto a quando aveva giocato e deluso con il Bayern Monaco. È pronto per tornare in un club importante.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, c’è anche un centrocampista che milita in Serie A che piace alla società rossonera. Si tratta di Eljif Elmas, 22enne macedone del Napoli. La sua terza stagione in maglia azzurra è stata positiva: 7 gol e 6 assist in 46 presenze.

L’ex talento del Fenerbahce può giocare a centrocampo e anche sulla trequarti, è stato impiegato pure da esterno offensivo. È duttile tatticamente e dotato sotto il profilo tecnico. Sa inserirsi bene e non si tira indietro quando c’è da lottare in mezzo al campo.

Il Milan è interessato, però al momento non risultano offerte e non è chiara la valutazione del suo cartellino. Il contratto del giocatore scade a giugno 2025.