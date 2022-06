Calciomercato Milan, pagano la clausola: allenatore accontentato

Un trequartista recentemente accostato al Milan potrebbe finire in Portogallo: le ultime indiscrezioni di calciomercato lo danno possibile nuovo colpo del Benfica.

Nell’ultima stagione si è visto che la squadra di Stefano Pioli ha un problema sulla trequarti, dato che Brahim Diaz non ha reso secondo le aspettative. Dopo aver iniziato bene, è entrato in una spirale di prestazioni più negative che positive.

Normale immaginare che la dirigenza del Milan intervenga in quel ruolo durante la prossima finestra estiva del calciomercato, però prima va capito cosa verrà fatto con Yacine Adli. Il giovane talento francese è stato comprato nell’agosto 2021 e poi lasciato in prestito al Bordeaux. Può giocare da fantasista, ma bisognerà vedere se Pioli lo vorrà impiegare lì o da centrocampista.

Inoltre, non è ancora completamente da escludere che l’ex PSG possa essere mandato nuovamente in prestito se non dovesse convincere completamente il mister durante la preparazione estiva. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno nella loro lista dei nomi di altri trequartisti.

Calciomercato Milan, non arriva Gotze: altra destinazione per il tedesco

Tra i profili accostati al Milan di recente c’è Mario Gotze, autore di una buona stagione con la maglia del PSV Eindhoven: 12 gol e 11 assist in 52 presenze totali. Nel contratto del 30enne tedesco c’è una clausola di risoluzione che può favorire il suo trasferimento in un’altra squadra.

Ci sono stati rumors di calciomercato riguardanti anche la Roma, che perderà Henrikh Mkhitaryan (andrà all’Inter) a parametro zero e che cerca un sostituto. Ma nelle ultime ore sembra che la destinazione dell’ex fantasista di Borussia Dortmund e Bayern Monaco possa essere il Benfica.

In Portogallo il colleghi di Record hanno rivelato la volontà del club di Lisbona di ingaggiare Gotze, pagando la clausola di risoluzione. Si tratta di un rinforzo fortemente voluto da Roger Schmidt, l’allenatore che lo ha rilanciato nell’ultima stagione al PSV Eindhoven e che guiderà il Benfica dalla prossima.

Salvo colpi di scena, non vedremo il tedesco né al Milan né alla Roma. Il suo futuro è a Lisbona, dove hanno grande voglia di vincere dopo aver concluso l’ultimo campionato dietro a Porto e Sporting. Gotze in squadra ritroverà il connazionale Julian Weigl, anche lui ex Borussia Dortmund e a volte accostato pure al Milan.